Победный и цветущий май: фотолента РИА Новости Крым

Главные событий мая в фотоленте РИА Новости Крым
Ко Дню Победы в Севастополе вымыли памятники. И не только те, что посвящены Второй обороне города.
В Крыму более 10 лет проводят конкурс "Мы – наследники Победы!" Он охватывает не только Крым и Севастополь, но и исторические регионы. Ежегодно в нем принимают участие больше 10 тысяч школьников и студентов.
Журналист РИА Новости Крым Юлия Шульженко снялась в художественно-документальном фильме об узниках концлагерей "Когда летят одуванчики". Картина основана на реальных историях из жизни крымчан.
Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя 89 миниатюр мемориалов и памятников Великой Отечественной войны.
В Севастополе в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел торжественный конный пробег. В нем приняли участие 20 всадников.
Сейчас, как и 81 год назад, крымчане защищают Родину. История двух товарищей от РИА Новости Крым, которые на фронте и в тылу идут плечом к плечу.
Крымский энергетик Сергей Сандетов, несмотря на бронь, пошел на фронт добровольцем.
В Крыму появилась школа адаптивного футбола на электроколясках. Корреспондентам РИА Новости Крым удалось побывать на тренировке.
22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике были объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.
За несколько дней до последнего звонка в школе № 13 в Севастополе произошло обрушение балкона на втором этаже. Пострадали 10 выпускников, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться.
Ежегодно крымчане вспоминают день депортации армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и немцев. Это одна из самых печальных страниц в истории полуострова.
Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" организовало и провело форум "Многоголосье Крыма", посвященный актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приуроченный к Году единства народов России.
РИА Новости Крым узнали, как работает лаборатория Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна, чем она помогает аграриям и потребителям продукции сельского хозяйства, то есть нам всем.
В Симферопольском районе открыли первый в Крыму завод по производству минеральной ваты.
В мае в Крыму продолжался ремонт и реконструкция набережных. Восстанавливают обрушенный штормом участок набережной Судака, а от подрядчика набережной в Коктебеле снова попросили ускориться.
В Крыму создали уникальную установку для очистки воды и растят гигантских раков в идеальных условиях.
В Крыму открылся 35-й международный кинофорум "Золотой витязь". На нем покажут фильмы из 16 стран.
По всему полуострову 26 мая прозвенели последние школьные звонки.
Театральный поезд 27 мая приехал из Севастополя в Симферополь. Симферополь – первая остановка поезда с южного направления. Этот проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.
