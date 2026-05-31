Победный и цветущий май: фотолента РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 31.05.2026
На набережной Алушты
Победный и цветущий май: фотолента РИА Новости Крым
Май ежегодно насыщен яркими цветами: в нем и День трудящихся, и День Победы, и крымско-татарский праздник весны Хыдырлез, и масса весенних цветов и солнца,... РИА Новости Крым, 31.05.2026
Май ежегодно насыщен яркими цветами: в нем и День трудящихся, и День Победы, и крымско-татарский праздник весны Хыдырлез, и масса весенних цветов и солнца, которое приходит на полуостров, сменив апрельские туманы. Но май – это не только праздники, но и работа на благо Отчизны военных, аграриев, работников культуры, промышленников, медиков – абсолютно всех крымчан. Это и последние деньки подготовки к сезону для тружеников курортной сферы: вот-вот хлынут на полуостров туристы, и к их приезду все должно быть готово.Это радость и волнение школьников и их родителей: отгремели майские звонки, впереди экзамены. Но май это и ожидание каникул, лета – долгожданного, жаркого, крымского!
10:48 31.05.2026 (обновлено: 11:30 31.05.2026)
 
Май ежегодно насыщен яркими цветами: в нем и День трудящихся, и День Победы, и крымско-татарский праздник весны Хыдырлез, и масса весенних цветов и солнца, которое приходит на полуостров, сменив апрельские туманы.
Но май – это не только праздники, но и работа на благо Отчизны военных, аграриев, работников культуры, промышленников, медиков – абсолютно всех крымчан.
Это и последние деньки подготовки к сезону для тружеников курортной сферы: вот-вот хлынут на полуостров туристы, и к их приезду все должно быть готово.
Это радость и волнение школьников и их родителей: отгремели майские звонки, впереди экзамены. Но май это и ожидание каникул, лета – долгожданного, жаркого, крымского!
Ко Дню Победы в Севастополе вымыли памятники. И не только те, что посвящены Второй обороне города.

Ко Дню Победы в Севастополе вымыли памятники. И не только те, что посвящены Второй обороне города.

В Крыму более 10 лет проводят конкурс "Мы – наследники Победы!" Он охватывает не только Крым и Севастополь, но и исторические регионы. Ежегодно в нем принимают участие больше 10 тысяч школьников и студентов.

В Крыму более 10 лет проводят конкурс "Мы – наследники Победы!" Он охватывает не только Крым и Севастополь, но и исторические регионы. Ежегодно в нем принимают участие больше 10 тысяч школьников и студентов.

Журналист РИА Новости Крым Юлия Шульженко снялась в художественно-документальном фильме об узниках концлагерей "Когда летят одуванчики". Картина основана на реальных историях из жизни крымчан.

Журналист РИА Новости Крым Юлия Шульженко снялась в художественно-документальном фильме об узниках концлагерей "Когда летят одуванчики". Картина основана на реальных историях из жизни крымчан.

Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя 89 миниатюр мемориалов и памятников Великой Отечественной войны.

Кузнечные мастера добавили к большой кованой карте России в центре Симферополя 89 миниатюр мемориалов и памятников Великой Отечественной войны.

В Севастополе в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел торжественный конный пробег. В нем приняли участие 20 всадников.

В Севастополе в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел торжественный конный пробег. В нем приняли участие 20 всадников.

Сейчас, как и 81 год назад, крымчане защищают Родину. История двух товарищей от РИА Новости Крым, которые на фронте и в тылу идут плечом к плечу.

Сейчас, как и 81 год назад, крымчане защищают Родину. История двух товарищей от РИА Новости Крым, которые на фронте и в тылу идут плечом к плечу.

Крымский энергетик Сергей Сандетов, несмотря на бронь, пошел на фронт добровольцем.

Крымский энергетик Сергей Сандетов, несмотря на бронь, пошел на фронт добровольцем.

В Крыму появилась школа адаптивного футбола на электроколясках. Корреспондентам РИА Новости Крым удалось побывать на тренировке.

В Крыму появилась школа адаптивного футбола на электроколясках. Корреспондентам РИА Новости Крым удалось побывать на тренировке.

22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике были объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.

22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию Старобельского педагогического колледжа Луганского педагогического университета в ЛНР. 24 и 25 мая в Луганской Народной Республике были объявлены днями траура по погибшим. Число жертв теракта достигло 21 человека.

За несколько дней до последнего звонка в школе № 13 в Севастополе произошло обрушение балкона на втором этаже. Пострадали 10 выпускников, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться.

За несколько дней до последнего звонка в школе № 13 в Севастополе произошло обрушение балкона на втором этаже. Пострадали 10 выпускников, которые вышли на него, чтобы сфотографироваться.

Ежегодно крымчане вспоминают день депортации армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и немцев. Это одна из самых печальных страниц в истории полуострова.

Ежегодно крымчане вспоминают день депортации армян, болгар, греков, итальянцев, крымских татар и немцев. Это одна из самых печальных страниц в истории полуострова.

В Севастопольской еврейской общине отметили праздник Лаг Баомер.

В Севастопольской еврейской общине отметили праздник Лаг Баомер.

Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" организовало и провело форум "Многоголосье Крыма", посвященный актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приуроченный к Году единства народов России.

Региональное подразделение международной медиагруппы "Россия сегодня" организовало и провело форум "Многоголосье Крыма", посвященный актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приуроченный к Году единства народов России.

РИА Новости Крым узнали, как работает лаборатория Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна, чем она помогает аграриям и потребителям продукции сельского хозяйства, то есть нам всем.

РИА Новости Крым узнали, как работает лаборатория Азово-Черноморского филиала Центра качества зерна, чем она помогает аграриям и потребителям продукции сельского хозяйства, то есть нам всем.

В Симферопольском районе открыли первый в Крыму завод по производству минеральной ваты.

В Симферопольском районе открыли первый в Крыму завод по производству минеральной ваты.

В мае в Крыму продолжался ремонт и реконструкция набережных. Восстанавливают обрушенный штормом участок набережной Судака, а от подрядчика набережной в Коктебеле снова попросили ускориться.

В мае в Крыму продолжался ремонт и реконструкция набережных. Восстанавливают обрушенный штормом участок набережной Судака, а от подрядчика набережной в Коктебеле снова попросили ускориться.

В Крыму создали уникальную установку для очистки воды и растят гигантских раков в идеальных условиях.

В Крыму создали уникальную установку для очистки воды и растят гигантских раков в идеальных условиях.

В Крыму открылся 35-й международный кинофорум "Золотой витязь". На нем покажут фильмы из 16 стран.

В Крыму открылся 35-й международный кинофорум "Золотой витязь". На нем покажут фильмы из 16 стран.

По всему полуострову 26 мая прозвенели последние школьные звонки.

По всему полуострову 26 мая прозвенели последние школьные звонки.

Театральный поезд 27 мая приехал из Севастополя в Симферополь. Симферополь – первая остановка поезда с южного направления. Этот проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Театральный поезд 27 мая приехал из Севастополя в Симферополь. Симферополь – первая остановка поезда с южного направления. Этот проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
