https://crimea.ria.ru/20260531/ogon-na-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-okhvatil-36-tysyachi-kvadratov-1156473968.html
Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов" - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает глава района Дина РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T13:12
2026-05-31T13:12
2026-05-31T13:27
ростовская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156474143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b1b8f91571f7698bdd8475e2c7be781.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает глава района Дина Алборова.Минувшей ночью район подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, после чего произошло возгорание нефтебазы в райцентре.И подчеркнула, что пострадавших среди жителей нет.В ликвидации возгорания задействованы более 100 человек. Очаг пожара пока полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий.Предварительные данные об ущербе:- площадь возгорания – 3600 кв. м;- пострадало: 17 домовладений, 1 автомобиль, 3 магазина, 1 аптека;- энергоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.Глава района призвала всех сохранять спокойствие, не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156474143_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_ca50650a2fc01971117ea14f0eca413a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область
Материал дополняется
Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
13:12 31.05.2026 (обновлено: 13:27 31.05.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым.
Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает глава района Дина Алборова.
Минувшей ночью район подвергся массированной атаке вражеских беспилотников
, после чего произошло возгорание нефтебазы в райцентре.
"В поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации", – проинформировала глава района.
И подчеркнула, что пострадавших среди жителей нет.
В ликвидации возгорания задействованы более 100 человек. Очаг пожара пока полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий.
Предварительные данные об ущербе:
- площадь возгорания – 3600 кв. м;
- пострадало: 17 домовладений, 1 автомобиль, 3 магазина, 1 аптека;
- энергоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Глава района призвала всех сохранять спокойствие, не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.