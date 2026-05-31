Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов" - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
2026-05-31T13:12
2026-05-31T13:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает глава района Дина Алборова.
13:12 31.05.2026 (обновлено: 13:27 31.05.2026)
 
© Telegram-канал Главы Администрации Матвеево-Курганского района Дины АлборовойПожар на нефтебазе в Ростовской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает глава района Дина Алборова.

Минувшей ночью район подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, после чего произошло возгорание нефтебазы в райцентре.
"В поселке Матвеев Курган введен режим чрезвычайной ситуации", – проинформировала глава района.
И подчеркнула, что пострадавших среди жителей нет.
В ликвидации возгорания задействованы более 100 человек. Очаг пожара пока полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий.
Предварительные данные об ущербе:
- площадь возгорания – 3600 кв. м;
- пострадало: 17 домовладений, 1 автомобиль, 3 магазина, 1 аптека;
- энергоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
Глава района призвала всех сохранять спокойствие, не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.
 
