https://crimea.ria.ru/20260531/ogon-na-neftebaze-v-rostovskoy-oblasti-posle-ataki-bpla-okhvatil-36-tysyachi-kvadratov-1156473968.html

Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"

Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов" - РИА Новости Крым, 31.05.2026

Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает глава района Дина РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T13:12

2026-05-31T13:12

2026-05-31T13:27

ростовская область

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156474143_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4b1b8f91571f7698bdd8475e2c7be781.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Площадь пожара на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе Ростовской области после атаки БПЛА составляет 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает глава района Дина Алборова.Минувшей ночью район подвергся массированной атаке вражеских беспилотников, после чего произошло возгорание нефтебазы в райцентре.И подчеркнула, что пострадавших среди жителей нет.В ликвидации возгорания задействованы более 100 человек. Очаг пожара пока полностью не локализован. Специалисты делают все возможное для минимизации последствий.Предварительные данные об ущербе:- площадь возгорания – 3600 кв. м;- пострадало: 17 домовладений, 1 автомобиль, 3 магазина, 1 аптека;- энергоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.Глава района призвала всех сохранять спокойствие, не приближаться к месту происшествия и соблюдать указания экстренных служб.

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область