Новости СВО: что происходит в зоне боев

Суточные потери украинских формирований в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1400 боевиков киевского режима. Об этом в воскресенье... РИА Новости Крым, 31.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Суточные потери украинских формирований в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1400 боевиков киевского режима. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" за сутки улучшили тактическое положение в своем квадрате проведения спецоперации, поразив силы противника в районе семи населенных пунктов Сумской области. Также в Харьковской области разбиты украинские подразделения в районах четырех населенных пунктов. Потери ВСУ на этом участке составили 185 боевиков и 19 автомобилей, также сожжена 105-мм гаубица М101, поставленная киевскому режиму Вашингтоном, и станция РЭБ, уточнили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Противник разбит в окрестностях двух населенных пунктов на Харьковщине и двух населенных пунктов в ДНР. Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль "MaxxPro" производства США, 17 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Бойцы подразделений "Южной" группировки улучшили тактическое положение, поразив формирования боевиков в районе семи населенных пунктов ДНР. Потери противника на этом участке превысили 160 боевиков, также уничтожены четыре броневика, 18 автомобилей, два артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Центр" обосновались на выгодных рубежах и позициях, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ возле девяти населенных пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись дальше, проломив оборону противника и разгромив ВСУ возле двух населенных пунктов в Днепропетровской области, а также на подходах к шести населенным пунктам в Запорожской. В этом квадрате суточные потери ВСУ превысили 440 боевиков, кроме того, сожжены три боевика, девять автомобилей и два орудия артиллерии.Бойцы группировки "Днепр" поразили формирования противника в районах трех населенных пунктов Запорожской области, ликвидировав свыше полусотни боевиков. Также противник недосчитался 11 различных автомобилей и двух станций РЭБ.Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемых авиационных бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 405 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, также сказано в сводке.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены цеха производства дронов, площадки их запуска, а также базы хранения топлива и объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников-иностранцев в 143 районах, уточнили в Минобороны.Ранее сообщалось, что потери ВСУ в зоне специальной военной операции за минувшую неделю составили 8130 боевиков убитыми и ранеными, уничтожены более 120 бронемашин, 55 орудий полевой артиллерии и свыше 2600 беспилотников различного типа.

