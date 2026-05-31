На небе 31 мая появится Голубая Луна
Второе полнолуние ожидается в последний день весны, также это явление называют Голубой Луной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Второе полнолуние ожидается в последний день весны, также это явление называют Голубой Луной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, отметив, что в следующий раз полную Луну дважды за месяц можно будет наблюдать лишь через два года.В этого году первое полнолуние в мае произошло во второй день месяца. Явление, когда такое событие происходит дважды в месяц, называют Голубой Луной, и это событие достаточно редкое, отмечают астрономы.Как отмечают ученые, полнолуния случаются примерно раз в 29,5 суток. Из-за того, что этот промежуток короче календарного месяца, и возникает возможность иногда видеть две полные Луны в одном месяце.Ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач пояснял, что в народе эти космические события окрестили Голубой Луной, но такие романтические названия никак не соотносятся с точной наукой – астрономией.Вероятно, здесь идет отсылка к известной идиоме "Однажды под голубой Луной", что означает – практически никогда, поскольку два полнолуния в календарном месяце редкое событие, но не исключительное, отмечал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
Голубую Луну можно будет увидеть на небе 31 мая
