На небе 31 мая появится Голубая Луна - РИА Новости Крым, 31.05.2026
На небе 31 мая появится Голубая Луна
На небе 31 мая появится Голубая Луна
Второе полнолуние ожидается в последний день весны, также это явление называют Голубой Луной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Второе полнолуние ожидается в последний день весны, также это явление называют Голубой Луной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, отметив, что в следующий раз полную Луну дважды за месяц можно будет наблюдать лишь через два года.
В этого году первое полнолуние в мае произошло во второй день месяца. Явление, когда такое событие происходит дважды в месяц, называют Голубой Луной, и это событие достаточно редкое, отмечают астрономы.
"Последний раз такое происходило в августе 2023 года, а в следующий раз произойдет в декабре 2028 года. Голубая Луна (вторая полная луна месяца) в этом случае соответственно взойдет 31 декабря, то есть совпадет с Новым годом", – говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Как отмечают ученые, полнолуния случаются примерно раз в 29,5 суток. Из-за того, что этот промежуток короче календарного месяца, и возникает возможность иногда видеть две полные Луны в одном месяце.
Ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач пояснял, что в народе эти космические события окрестили Голубой Луной, но такие романтические названия никак не соотносятся с точной наукой – астрономией.
Вероятно, здесь идет отсылка к известной идиоме "Однажды под голубой Луной", что означает – практически никогда, поскольку два полнолуния в календарном месяце редкое событие, но не исключительное, отмечал он.
