https://crimea.ria.ru/20260531/na-nebe-31-maya-poyavitsya-golubaya-luna-1156470972.html

На небе 31 мая появится Голубая Луна

На небе 31 мая появится Голубая Луна - РИА Новости Крым, 31.05.2026

На небе 31 мая появится Голубая Луна

Второе полнолуние ожидается в последний день весны, также это явление называют Голубой Луной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T16:27

2026-05-31T16:27

2026-05-31T16:27

космос

луна

новости

астрономия

полнолуние

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111610/17/1116101719_0:254:2644:1741_1920x0_80_0_0_ddff730189aa89c42c8734838a6e043f.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Второе полнолуние ожидается в последний день весны, также это явление называют Голубой Луной. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, отметив, что в следующий раз полную Луну дважды за месяц можно будет наблюдать лишь через два года.В этого году первое полнолуние в мае произошло во второй день месяца. Явление, когда такое событие происходит дважды в месяц, называют Голубой Луной, и это событие достаточно редкое, отмечают астрономы.Как отмечают ученые, полнолуния случаются примерно раз в 29,5 суток. Из-за того, что этот промежуток короче календарного месяца, и возникает возможность иногда видеть две полные Луны в одном месяце.Ранее доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач пояснял, что в народе эти космические события окрестили Голубой Луной, но такие романтические названия никак не соотносятся с точной наукой – астрономией.Вероятно, здесь идет отсылка к известной идиоме "Однажды под голубой Луной", что означает – практически никогда, поскольку два полнолуния в календарном месяце редкое событие, но не исключительное, отмечал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеКрымский астроном открыл новую комету – что известно о небесном телеНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, луна, новости, астрономия, полнолуние