Рейтинг@Mail.ru
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260531/na-kubani-iz-za-prolivnykh-dozhdey-iz-beregov-vyshla-reka-1156471954.html
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река - РИА Новости Крым, 31.05.2026
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
В Краснодарском крае из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T12:07
2026-05-31T12:07
новости
краснодарский край
реки
погода
подтопления
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119764613_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_899d2c7f9f289304145357f8102cf846.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Об этом сообщает краевой оперштаб.С подтопленных приусадебных участков в станицах сейчас откачивают воду. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется, добавили в оперштабе.Ранее сообщалось, что днем и до конца суток 27 мая на реках бассейна реки Кубань юго-восточным территориях Краснодарского края также ожидалось повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.В одном из округов Геленджика во вторник, 26 мая, уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в последний день весныВодохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентовВ Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119764613_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_ba937674ddeca02cb6753d490e58edb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, краснодарский край, реки, погода, подтопления
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река

Река вышла из берегов на Кубани из-за проливных дождей – оперштаб

12:07 31.05.2026
 
© РИА Новости КрымПодтопления
Подтопления - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Об этом сообщает краевой оперштаб.

"Из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. В станице Крепостной оказались подтоплены 15 приусадебных участков, в станице Калужской – 11, в том числе в 5 домов зашла вода", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале оперштаба в МАКС.

С подтопленных приусадебных участков в станицах сейчас откачивают воду. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется, добавили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что днем и до конца суток 27 мая на реках бассейна реки Кубань юго-восточным территориях Краснодарского края также ожидалось повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.
В одном из округов Геленджика во вторник, 26 мая, уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.
На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Погода в Крыму в последний день весны
Водохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентов
В Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления
 
НовостиКраснодарский крайРекиПогодаПодтопления
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22ВСУ ударили по школе в Запорожской области
13:12Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
12:52Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек
12:31Автомобиль слетел с дороги в Сочи – водитель погиб
12:13ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции
12:07На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
11:45Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
11:25В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам
11:11Летом Турцию накроет аномальная жара
10:48Победный и цветущий май: фотолента РИА Новости Крым
10:11Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
09:45Крымчан и севастопольцев поздравили с праздником Троицы
09:11Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
08:43Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек
08:16Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
07:43216 беспилотников ВСУ ночью атаковали Крым и еще 10 регионов России
07:36Удар ВСУ по Саратовской области – повреждена гражданская инфраструктура
07:22После атаки ВСУ на Ростовскую область горит топливное хранилище – люди эвакуированы
07:04Крымский мост был закрыт ночью: обстановка на объекте утром в воскресенье
00:01Погода в Крыму в последний день весны
Лента новостейМолния