https://crimea.ria.ru/20260531/na-kubani-iz-za-prolivnykh-dozhdey-iz-beregov-vyshla-reka-1156471954.html
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река - РИА Новости Крым, 31.05.2026
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
В Краснодарском крае из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Об этом сообщает краевой оперштаб. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T12:07
2026-05-31T12:07
2026-05-31T12:07
новости
краснодарский край
реки
погода
подтопления
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119764613_0:300:1600:1200_1920x0_80_0_0_899d2c7f9f289304145357f8102cf846.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Об этом сообщает краевой оперштаб.С подтопленных приусадебных участков в станицах сейчас откачивают воду. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется, добавили в оперштабе.Ранее сообщалось, что днем и до конца суток 27 мая на реках бассейна реки Кубань юго-восточным территориях Краснодарского края также ожидалось повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.В одном из округов Геленджика во вторник, 26 мая, уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Крыму в последний день весныВодохранилища Крыма заполнены почти на 80 процентовВ Армавире эвакуируют жителей прибрежных районов из-за угрозы подтопления
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/05/1119764613_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_ba937674ddeca02cb6753d490e58edb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, краснодарский край, реки, погода, подтопления
На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
Река вышла из берегов на Кубани из-за проливных дождей – оперштаб