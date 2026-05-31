На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река

2026-05-31T12:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае из-за проливных дождей из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. Об этом сообщает краевой оперштаб.С подтопленных приусадебных участков в станицах сейчас откачивают воду. Пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется, добавили в оперштабе.Ранее сообщалось, что днем и до конца суток 27 мая на реках бассейна реки Кубань юго-восточным территориях Краснодарского края также ожидалось повышение уровней воды до неблагоприятных отметок и выше.В одном из округов Геленджика во вторник, 26 мая, уже ввели локальный режим ЧС из-за подтопления жилых домов в результате сильных осадков и подъема уровня воды в реке Тешебс.На прошлой неделе в Краснодарском крае из-за залповых ливней было подтоплено более 40 дворов, сошел оползень на дорогу.

