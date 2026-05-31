Минск определил цель недалеко от Белоруссии: Лукашенко ответил Зеленскому
2026-05-31T14:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Президент РБ Александр Лукашенко в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей заявил, что Минск определил одну цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии.Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии. Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского".Белорусский президент охарактеризовал подобные заявления из Киева как "болтовню". Он также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная.Слова Зеленского о том, что Украина готовится отразить возможное "нападение" со стороны Белоруссии, объясняются стремлением главы киевского режима оказать давление на Европу для усиления помощи с ее стороны. Такое мнение в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению политолога, чем более апокалиптические прогнозы будущего Украины звучат из уст Зеленского, тем больше это свидетельствует о кризисе отношений Украины с Западом.
Минск в ответ на угрозы Зеленского определил цель недалеко от Белоруссии – Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Президент РБ Александр Лукашенко в ответ на угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского о якобы наличии на белорусской территории 500 потенциальных целей заявил, что Минск определил одну цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева есть возможности для "превентивных" мер в случае угрозы "нападения" со стороны Белоруссии. Александр Лукашенко, комментируя эти слова, сказал, что никак не реагирует на "ту болтовню, которая идет из Киева, в том числе и от Зеленского".
"Они, может, и определили 500 целей. У нас есть одна цель очень серьезная с точными координатами и совсем недалеко от Белоруссии. Это же они тоже понимают", – приводит слова Лукашенко белорусское госагентство Белта.
Белорусский президент охарактеризовал подобные заявления из Киева как "болтовню". Он также отметил, что позиция украинских военных в данном вопросе иная.
"Военные Украины никакой войны с Белоруссией не хотят. Это я знаю точно, потому что они понимают, что это 1,5 тысячи километров дополнительного фронта – граница. И непростая граница Белоруссии и Украины. Им это надо? Нет", – объяснил Лукашенко.
Слова Зеленского
о том, что Украина готовится отразить возможное "нападение" со стороны Белоруссии, объясняются стремлением главы киевского режима оказать давление на Европу для усиления помощи с ее стороны. Такое мнение в эфире в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По мнению политолога, чем более апокалиптические прогнозы будущего Украины звучат из уст Зеленского, тем больше это свидетельствует о кризисе отношений Украины с Западом.
