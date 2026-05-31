Массовое ДТП с маршруткой в Подмосковье – есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб и еще восемь пострадали в массовом ДТП с тремя легковушками и маршруткой в Московской области, сообщает подмосковная полиция.

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще восемь пострадали в массовом ДТП с тремя легковушками и маршруткой в Московской области, сообщает подмосковная полиция.ДТП произошло в воскресенье утром на 93-м километре автодороги А-107 ММК. По предварительной информации, мужчина, управляя легковушкой Toyota, при движении по обочине столкнулся с легковым Ford, который ехал по трассе в попутном направлении. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковой Kia и маршрутным автобусом, который опрокинулся.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

