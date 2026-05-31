Массовое ДТП с маршруткой в Подмосковье – есть погибший и пострадавшие
2026-05-31T15:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще восемь пострадали в массовом ДТП с тремя легковушками и маршруткой в Московской области, сообщает подмосковная полиция.
ДТП произошло в воскресенье утром на 93-м километре автодороги А-107 ММК. По предварительной информации, мужчина, управляя легковушкой Toyota, при движении по обочине столкнулся с легковым Ford, который ехал по трассе в попутном направлении. От удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковой Kia и маршрутным автобусом, который опрокинулся.
"В результате ДТП один пассажир автобуса погиб. Также на данный момент восемь граждан обратились за медицинской помощью", – сказано в сообщении правоохранителей.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.
