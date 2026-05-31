Летом Турцию накроет аномальная жара
Летом Турцию накроет аномальная жара
Аномальная жара летом в Турции может обновить многолетние рекорды – метеоролог
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Аномально жаркая погода ожидается в Турции в предстоящий летний сезон, температура воздуха в ряде регионов может обновить многолетние рекорды, сообщил РИА Новости метеоролог Ихсан Юртташ
"Этим летом мы ожидаем температуры выше климатической нормы практически на всей территории Турции. В ряде регионов показатели могут приблизиться к рекордным значениям или превысить их. Туристам следует быть готовыми к продолжительным периодам сильной жары", – заявил метеоролог.
По его словам, наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде, где в июле и августе столбики термометров могут регулярно превышать 40 градусов в дневные часы. Специалист подчеркнул, что высокая влажность воздуха на курортах будет дополнительно усиливать ощущение жары.
Эксперт также сообщил, что жаркие периоды прогнозируются и на побережье Эгейского моря, в том числе в районах Бодрума, Мармариса и Кушадасы. По мнению метеоролога, количество дней с экстремально высокими температурами этим летом может оказаться выше средних многолетних значений.
Специалист рекомендовал туристам избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, соблюдать питьевой режим и внимательно относиться к предупреждениям местных властей и метеослужб. Особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям и туристам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, подчеркнул он.
