Летом Турцию накроет аномальная жара

Аномально жаркая погода ожидается в Турции в предстоящий летний сезон, температура воздуха в ряде регионов может обновить многолетние рекорды, сообщил РИА... РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T11:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Аномально жаркая погода ожидается в Турции в предстоящий летний сезон, температура воздуха в ряде регионов может обновить многолетние рекорды, сообщил РИА Новости метеоролог Ихсан ЮртташПо его словам, наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде, где в июле и августе столбики термометров могут регулярно превышать 40 градусов в дневные часы. Специалист подчеркнул, что высокая влажность воздуха на курортах будет дополнительно усиливать ощущение жары.Эксперт также сообщил, что жаркие периоды прогнозируются и на побережье Эгейского моря, в том числе в районах Бодрума, Мармариса и Кушадасы. По мнению метеоролога, количество дней с экстремально высокими температурами этим летом может оказаться выше средних многолетних значений.Специалист рекомендовал туристам избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня, соблюдать питьевой режим и внимательно относиться к предупреждениям местных властей и метеослужб. Особенно осторожными следует быть пожилым людям, детям и туристам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, подчеркнул он.

турция, климат, погода, прогноз, новости