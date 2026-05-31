Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь
На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
15:08 31.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди к пунктам досмотра проезда ждут 30 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 15:00 Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – сказано в сообщении.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
