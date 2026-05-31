Крымский мост был закрыт ночью: обстановка на объекте утром в воскресенье - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Крымский мост был закрыт ночью: обстановка на объекте утром в воскресенье
2026-05-31T07:04
07:04 31.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом утром в воскресенье свободен с обеих сторон. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на мосту. В ночь на воскресенье транспортный переход через Керченский пролив был закрыт с 2 часов 25 минут до 2 часов 55 минут.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 7 утра воскресенья, 31 мая.
Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Пограничная служба ФСБ России совместно с Черноморским флотом и Росгвардией реализуют комплекс мер по защите Крымского моста. В целях своевременного обнаружения и нейтрализации морских и воздушных вражеских целей корабли и катера береговой охраны, а также береговые подразделения в Азово-Черноморском регионе оснащены различными средствами борьбы с ними, включая средства поражения.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
