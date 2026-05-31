Крымчан и севастопольцев поздравили с праздником Троицы
Власти Крыма и Севастополя поздравили православных крымчан и севастопольцев с Днем Святой Троицы, отметив, что Пятидесятница – один из главных и наиболее... РИА Новости Крым, 31.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма и Севастополя поздравили православных крымчан и севастопольцев с Днем Святой Троицы, отметив, что Пятидесятница – один из главных и наиболее почитаемых христианских праздников.
"На пятидесятый день после Воскресения Спасителя Дух Святой сошел на апостолов. Они получили дар говорения на разных языках, чтобы нести Благую Весть в разные страны. Это было великое событие духовной истории человечества. Его называют днем рождения Церкви Христовой. По преданию, апостол Андрей Первозванный принес огонь христианской веры и в Крым", – написал в своем канале МАКС глава Крыма Сергей Аксенов.
В этот день православные принесут в храмы цветы, бережно храня в своих сердцах веру, надежду и любовь, а также готовность совершать добрые дела, отметил Аксенов.
Также Аксенов напомнил слова Святейшего Патриарха, который говорил о том, что для того чтобы спасительная благодать Божия, подаваемая через Церковь, реально укрепляла духовно и физически силы, нужно помнить, что эта благодать дается в ответ на веру.
Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что, согласно книге Деяний святых апостолов, именно в этот день на учеников Христовых сошел Святой Дух, даровав им силы нести слово Божие.
"Пусть этот светлый праздник принесет в дома крымчан мир, гармонию и благополучие, укрепит нашу веру в Бога! Пусть Господь хранит и благословляет!" – написал он в своих соцсетях.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жителей города-героя с одним из самых светлых праздников в православном календаре, назвав его особым, наполняющим души живой верой, надеждой и подлинной любовью к Господу и ближним.
"Этот праздник про веру, которая помогает не терять надежду и силу. Про любовь к своим близким. Про умение быть рядом друг с другом не только в радости, но и в трудные времена", – написал он в своем канале МАКС, пожелав верующим тепла, мира и счастья.
Сегодня православные отмечают
один из главных христианских праздников – Троицу. Как рассказывал благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов, праздник Святой Троицы иначе называется сошествие святого духа апостолам – установлен в честь события, которое описано в священном писании о схождении благодати святого духа на учеников Христовых. Этот день считается днем рождения Церкви – именно в этот день зародилась Вселенская Православная Церковь.
