Крымчан и севастопольцев поздравили с праздником Троицы

2026-05-31T09:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма и Севастополя поздравили православных крымчан и севастопольцев с Днем Святой Троицы, отметив, что Пятидесятница – один из главных и наиболее почитаемых христианских праздников.В этот день православные принесут в храмы цветы, бережно храня в своих сердцах веру, надежду и любовь, а также готовность совершать добрые дела, отметил Аксенов.Также Аксенов напомнил слова Святейшего Патриарха, который говорил о том, что для того чтобы спасительная благодать Божия, подаваемая через Церковь, реально укрепляла духовно и физически силы, нужно помнить, что эта благодать дается в ответ на веру.Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что, согласно книге Деяний святых апостолов, именно в этот день на учеников Христовых сошел Святой Дух, даровав им силы нести слово Божие.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также поздравил жителей города-героя с одним из самых светлых праздников в православном календаре, назвав его особым, наполняющим души живой верой, надеждой и подлинной любовью к Господу и ближним.Сегодня православные отмечают один из главных христианских праздников – Троицу. Как рассказывал благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов, праздник Святой Троицы иначе называется сошествие святого духа апостолам – установлен в честь события, которое описано в священном писании о схождении благодати святого духа на учеников Христовых. Этот день считается днем рождения Церкви – именно в этот день зародилась Вселенская Православная Церковь.

