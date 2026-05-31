Как майские дожди повлияли на виноград и будущее вино в Крыму - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Как майские дожди повлияли на виноград и будущее вино в Крыму
В этом году в Крыму весенние холода и чрезмерное количество осадков стали причиной для тревог не только жителей и гостей полуострова, но и аграриев. О влиянии... РИА Новости Крым, 31.05.2026
Как майские дожди повлияли на виноград и будущее вино в Крыму

Прохлада и дожди в мае не оказали негативного влияния на крымские виноградники – эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму весенние холода и чрезмерное количество осадков стали причиной для тревог не только жителей и гостей полуострова, но и аграриев. О влиянии таких погодных условий на виноградники и будущее вино, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал владелец собственного винного хозяйства в Севастополе Андрюс Юцис.

"Для тех, кто высаживал (виноград – ред.) по весне, ранней или поздней, это скажется очень хорошо с точки зрения приживаемости саженцев, потому что обычно всегда май засушливый и влаги достаточно мало в Севастополе и в Крыму. Поэтому, в принципе для нас дождь – это очень хорошо", – отметил он.

По словам специалиста, противоположная ситуация по осадкам сейчас в Тульской, Воронежской областях, где постоянно льет. Это негативно сказывается на культуре.
"Гидростресс там присутствует. В Крыму же чаще всего – дефицит влаги, но этот год начался хорошо, стабильно", – добавил спикер.
По его словам, в прошлом году ситуация в мае была более угрожающая для виноградников.
"Страшно было в прошлом году. Запоздалые заморозки побили огромное количество виноградных почек. В мае они только раскрылись, когда было тепло, и ночью резко спустился холод. 30% по некоторым хозяйствам урожая погибло", – обратил внимание он.
В этом году, по оценке эксперта урожай обещает быть более стабильным и его будет больше.

"В этом сезоне более-менее стабильно и хорошо для запуска вегетационного периода, планомерного запуска созревания ягоды. Если плюс-минус так же и продолжится, все будет хорошо", – заверил владелец винодельческого хозяйства.

