Рейтинг@Mail.ru
Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260531/gaz-vzorvalsya-v-zhilom-dome-v-ingushetii--postradali-pyat-chelovek-1156472611.html
Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек
Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек
Пять человек, в том числе трое детей, пострадали от взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T12:52
2026-05-31T12:52
ингушетия
новости
газ
происшествия
взрыв газа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156472820_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5049dc725987628c65ac5592c43e766e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали от взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщили в республиканском МЧС.По данным ведомства, взрыв произошел в воскресенье утром на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Сунжа. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.На месте происшествия привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве 11 человек и трех единицы техники.В региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Региональная прокуратура организовала по факту взрыва проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ингушетия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156472820_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9df4fb6f5538a32864d2220b9a75c35d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ингушетия, новости, газ, происшествия, взрыв газа
Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек

От взрыва газа в жилом доме в Ингушетии пострадали пять человек – в том числе трое детей

12:52 31.05.2026
 
© МЧС РоссииВзрыв газа в Ингушетии
Взрыв газа в Ингушетии
© МЧС России
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали от взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщили в республиканском МЧС.
По данным ведомства, взрыв произошел в воскресенье утром на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.
"По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении, без возгорания. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали 5 человек, в том числе 3 несовершеннолетних детей", – сказано в сообщении.
Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Сунжа. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
На месте происшествия привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве 11 человек и трех единицы техники.
В региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Региональная прокуратура организовала по факту взрыва проверку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИнгушетияНовостиГазПроисшествияВзрыв газа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:22ВСУ ударили по школе в Запорожской области
13:12Огонь на нефтебазе в Ростовской области после атаки БПЛА охватил 3,6 тысячи "квадратов"
12:52Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек
12:31Автомобиль слетел с дороги в Сочи – водитель погиб
12:13ВСУ ударили по Запорожской АЭС в десяти метрах от реакторного отсека станции
12:07На Кубани из-за проливных дождей из берегов вышла река
11:45Сель частично перекрыл федеральную трассу в Сочи
11:25В Севастополе ввели продажу топлива исключительно по талонам
11:11Летом Турцию накроет аномальная жара
10:48Победный и цветущий май: фотолента РИА Новости Крым
10:11Православные празднуют Троицу: в чем смысл праздника
09:45Крымчан и севастопольцев поздравили с праздником Троицы
09:11Связанная с Трампом компания испытывает в зоне боев на Украине человекоподобных роботов
08:43Взрыв на заводе в Вашингтоне – погибли 11 человек
08:16Туристический автобус загорелся в ДТП в Турции: восемь человек погибли и более 30 ранены
07:43216 беспилотников ВСУ ночью атаковали Крым и еще 10 регионов России
07:36Удар ВСУ по Саратовской области – повреждена гражданская инфраструктура
07:22После атаки ВСУ на Ростовскую область горит топливное хранилище – люди эвакуированы
07:04Крымский мост был закрыт ночью: обстановка на объекте утром в воскресенье
00:01Погода в Крыму в последний день весны
Лента новостейМолния