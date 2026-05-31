https://crimea.ria.ru/20260531/gaz-vzorvalsya-v-zhilom-dome-v-ingushetii--postradali-pyat-chelovek-1156472611.html

Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек

Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026

Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек

Пять человек, в том числе трое детей, пострадали от взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщили в республиканском МЧС. РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T12:52

2026-05-31T12:52

2026-05-31T12:52

ингушетия

новости

газ

происшествия

взрыв газа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156472820_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_5049dc725987628c65ac5592c43e766e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали от взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщили в республиканском МЧС.По данным ведомства, взрыв произошел в воскресенье утром на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Сунжа. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.На месте происшествия привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве 11 человек и трех единицы техники.В региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Региональная прокуратура организовала по факту взрыва проверку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ингушетия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ингушетия, новости, газ, происшествия, взрыв газа