Газ взорвался в жилом доме в Ингушетии – пострадали пять человек
2026-05-31T12:52
От взрыва газа в жилом доме в Ингушетии пострадали пять человек – в том числе трое детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали от взрыва газа в частном доме в Ингушетии, сообщили в республиканском МЧС.
По данным ведомства, взрыв произошел в воскресенье утром на улице Осмиева в сельском поселении Троицкое.
"По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел взрыв газо-воздушной смеси в частном домовладении, без возгорания. В результате взрыва газовоздушной смеси пострадали 5 человек, в том числе 3 несовершеннолетних детей", – сказано в сообщении.
Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу города Сунжа. Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
На месте происшествия привлекались силы и средства Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия в количестве 11 человек и трех единицы техники.
В региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Региональная прокуратура организовала по факту взрыва проверку.
