"Это место силы": участник международного фестиваля – о Крыме
2026-05-31T20:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крым и Севастополь – это место силы, куда хочется возвращаться снова и снова. Такое признание в интервью РИА Новости Крым сделал коренной москвич в пятом поколении, участник 35-го Международного кинофорума "Золотой витязь", артист театра и кино Тимофей Окроев.Тимофей Окроев – коренной москвич в пятом поколении, племянник народного артиста России и бессменного президента Международного кинофорума "Золотой Витязь" Николая Бурляева – признается, что у его семьи уже много лет есть традиция приезжать в Севастополь на 9 мая."А до недавних пор для нас было традицией в последнее воскресенье июля быть здесь и отмечать день Военно-морского флота России. У меня мальчишки выросли на военно-морских парадах в Севастополе", – сказал артист.А вот в качестве участника МКФ "Золотой витязь" Тимофей Окроев в Севастополе впервые. В рамках спецпоказа в программе фестиваля представляли отрывки из художественного сериала выдающегося российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" – в нем Окроев сыграл Сталина."Бурляевская моя ветвь – московская. Но у меня есть еще грузинская ветвь. И определенное портретное сходство увидели между мной и моим героем... А историческое сходство для Кончаловского было очень важно... и вскоре меня пригласили на пробы", – поделился собеседник.Также в Севастополе в рамках фестивальных показов была продемонстрирована короткометражная картина, номинированная в категории "Лучший игровой фильм", в которой сыграл Окроев.Для выпускника театрального института им. Бориса Щукина (1992), Оксфордского университета (2001) и Московского государственного лингвистического университета, переводчика, бизнесмена и инвестора Тимофея Окроева эти работы стали знаковым возвращением в актерскую профессию спустя почти 30 лет.Он признается, что сейчас работает в этом направлении с большим энтузиазмом, а возможность участвовать в фестивале "Золотой витязь" и приезд в Крым по рабочему творческому поводу воспринимает как особый призыв и вызов.Поэтому сегодня Окроев не только снимается, но и участвует в продвижении и популяризации духовного кино. А также активно продвигает идею создания в Крыму творческой площадки для молодых кинематографистов со всей России. Такой проект, считает он, можно и нужно создать по аналогии с МДЦ "Артек" и федеральной территорией "Сириус".С 22 по 30 мая в Крыму начал работу юбилейный 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь". В Севастополе он проходит в десятый раз. Президентом МКФ "Золотой Витязь" является народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев. Жюри игровых полнометражных фильмов возглавляет легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица.Из 500 фильмов, рассмотренных отборочной комиссией конкурса, в программу вошло 120 картин из 16 стран. В том числе это: Россия, Беларусь, Болгария, Иран, США, Германия, Польша, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдова (Приднестровье), Италия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индонезия и Тайвань.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кинематограф ищет образ современного героя в участниках СВО – мнениеСейчас время документалистики и военкоров – худрук "Табакерки" Машков"Мне есть чем гордиться": ученый из Гвинеи о визите в Севастополь
