"Это место силы": участник международного фестиваля – о Крыме - РИА Новости Крым, 31.05.2026
"Это место силы": участник международного фестиваля – о Крыме
"Это место силы": участник международного фестиваля – о Крыме
2026-05-31T20:24
"Это место силы": участник международного фестиваля – о Крыме

Артист театра и кино Тимофей Окроев из Москвы назвал Крым местом силы

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Крым и Севастополь – это место силы, куда хочется возвращаться снова и снова. Такое признание в интервью РИА Новости Крым сделал коренной москвич в пятом поколении, участник 35-го Международного кинофорума "Золотой витязь", артист театра и кино Тимофей Окроев.

"Я иногда даже несколько раз в году приезжаю в Севастополь, в Крым. И мои дети, и я – вся моя семья очень любим это место, мы "прикипели". Это место силы", – сказал собеседник.

Тимофей Окроев – коренной москвич в пятом поколении, племянник народного артиста России и бессменного президента Международного кинофорума "Золотой Витязь" Николая Бурляева – признается, что у его семьи уже много лет есть традиция приезжать в Севастополь на 9 мая.
"А до недавних пор для нас было традицией в последнее воскресенье июля быть здесь и отмечать день Военно-морского флота России. У меня мальчишки выросли на военно-морских парадах в Севастополе", – сказал артист.
А вот в качестве участника МКФ "Золотой витязь" Тимофей Окроев в Севастополе впервые. В рамках спецпоказа в программе фестиваля представляли отрывки из художественного сериала выдающегося российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" – в нем Окроев сыграл Сталина.
"Бурляевская моя ветвь – московская. Но у меня есть еще грузинская ветвь. И определенное портретное сходство увидели между мной и моим героем... А историческое сходство для Кончаловского было очень важно... и вскоре меня пригласили на пробы", – поделился собеседник.
Также в Севастополе в рамках фестивальных показов была продемонстрирована короткометражная картина, номинированная в категории "Лучший игровой фильм", в которой сыграл Окроев.
Для выпускника театрального института им. Бориса Щукина (1992), Оксфордского университета (2001) и Московского государственного лингвистического университета, переводчика, бизнесмена и инвестора Тимофея Окроева эти работы стали знаковым возвращением в актерскую профессию спустя почти 30 лет.
Он признается, что сейчас работает в этом направлении с большим энтузиазмом, а возможность участвовать в фестивале "Золотой витязь" и приезд в Крым по рабочему творческому поводу воспринимает как особый призыв и вызов.
Поэтому сегодня Окроев не только снимается, но и участвует в продвижении и популяризации духовного кино. А также активно продвигает идею создания в Крыму творческой площадки для молодых кинематографистов со всей России. Такой проект, считает он, можно и нужно создать по аналогии с МДЦ "Артек" и федеральной территорией "Сириус".
С 22 по 30 мая в Крыму начал работу юбилейный 35-й Международный кинофорум "Золотой витязь". В Севастополе он проходит в десятый раз. Президентом МКФ "Золотой Витязь" является народный артист России, депутат ГД Николай Бурляев. Жюри игровых полнометражных фильмов возглавляет легендарный сербский режиссер Эмир Кустурица.
Из 500 фильмов, рассмотренных отборочной комиссией конкурса, в программу вошло 120 картин из 16 стран. В том числе это: Россия, Беларусь, Болгария, Иран, США, Германия, Польша, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдова (Приднестровье), Италия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Индонезия и Тайвань.
