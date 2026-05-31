Эль-Ниньо входит в температурный пик и грозит катаклизмами и голодом – что будет в России - РИА Новости Крым, 31.05.2026

Разрушительное природное явление Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности уже в конце текущего года, однако Россию оно затронет в минимальной степени. РИА Новости Крым, 31.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Разрушительное природное явление Эль-Ниньо может достичь максимальной интенсивности уже в конце текущего года, однако Россию оно затронет в минимальной степени. Об этом РИА Новости сообщил младший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Осипов.Эль-Ниньо – это природное явление, при котором вода в экваториальной части Тихого океана аномально теплеет. Такая резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: в одних регионах свирепствуют засухи, другие страдают от наводнений.Собеседник агентства не исключил, что в ответ на формирование Эль-Ниньо может произойти рост числа тропических циклонов, некоторые из которых могут достигать и юга Дальнего Востока."Наиболее сильно последствия Эль-Ниньо проявляются в регионах вблизи Тихого океана. Так, в Перу и Эквадоре данное явление приводит к обильным аномальным осадкам, которые могут сопровождаться сильными наводнениями. А в Индонезии, где обычно влажно, напротив, могут отмечаться засухи и лесные пожары", – сказал Осипов, добавив, что серьезными последствиями явления может столкнуться и австралийский континент.При этом, изучив базу данных международной метеорологической организации ECMWF и получив комментарии экспертов, РИА Новости выяснили, что мир опасается аномального потепления вод Тихого океана и самого разрушительного природного явления Эль-Ниньо с 1877 года.По прогнозам ECMWF, представленным в мае, температура вод Тихого океана отклонится более чем на три градуса Цельсия выше нормы уже в сентябре-октябре 2026 года, что может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю.Эль-Ниньо в 1877-1878 годы признано сильнейшим за всю историю – тогда температура воды в центральной части Тихого океана поднималась на 2,7-3 градуса выше нормы. Явление стало спусковым крючком для так называемой Великой засухи в Бразилии, странах Азии и Африки. Тогда глобальный голод погубил свыше 50 миллионов человек.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев пояснял, что скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут наблюдаться из года в год, но экстремальных изменений, вплоть до затяжных возвратных заморозков в апреле с низкими температурами раньше чем через 100 лет не произойдет.Глобально температура на Земле повышается из-за деятельности человека – это в разы превышает влияние природных явлений, которые могут нагревать планету. Такое мнение ранее высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

эль-ниньо, природа, климат, засуха, наводнение, катаклизмы, голод