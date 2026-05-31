Число раненных из-за атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек

Число пострадавших из-за атаки БПЛА по Геническу в Херсонской области возросло до 11 человек, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T21:31

2026-05-31T21:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за атаки БПЛА по Геническу в Херсонской области возросло до 11 человек, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Ранее в воскресенье стало известно, что после удара ВСУ по Геническу погиб маленький ребенок.28 мая Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Тогда погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены.27 мая в Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.Ежедневно киевский режим атакует Херсонскую область. О погибших и раненых мирных жителях регулярно сообщают местные власти.

