Число раненных из-за атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Число раненных из-за атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за атаки БПЛА по Геническу в Херсонской области возросло до 11 человек, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.Ранее в воскресенье стало известно, что после удара ВСУ по Геническу погиб маленький ребенок.28 мая Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Тогда погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены.27 мая в Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.Ежедневно киевский режим атакует Херсонскую область. О погибших и раненых мирных жителях регулярно сообщают местные власти.
До 11 человек увеличилось число раненных после атаки БПЛА по Геническу

21:31 31.05.2026 (обновлено: 21:37 31.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Число пострадавших из-за атаки БПЛА по Геническу в Херсонской области возросло до 11 человек, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
"Количество пострадавших в результате атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
Ранее в воскресенье стало известно, что после удара ВСУ по Геническу погиб маленький ребенок.
28 мая Киев устроил кровавую провокацию в подконтрольном Украине Херсоне, нанеся удар по детской площадке. Тогда погиб мужчина, его жена и двое маленьких детей ранены.
27 мая в Херсонской области атаке киевских боевиков подвергся жилой сектор. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще 14 получили ранения, сообщал губернатор региона Владимир Сальдо.
Ежедневно киевский режим атакует Херсонскую область. О погибших и раненых мирных жителях регулярно сообщают местные власти.
