Беспересадочные выгоны в Крым из Пскова отправились в первый рейс - РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-31T17:28

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. Вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория отправились в первый рейс в этом году в воскресенье, 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).Так, из Пскова вагоны отправились в 13:18. Они проследуют через Великий Новгород, и в городе Чудово их прицепят к поезду №179/180 "Таврия" сообщением Санкт-Петербург – Евпатория. В составе этого поезда они проедут через Тверь, Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань, и прибудут в Евпаторию через день в 13:30, уточнили в ГСЭ.Из Евпатории вагоны отправляются в 17:55, следуют через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Рязань, Тверь, Чудово и прибывают в Псков через день в 19:00.Вагоны беспересадочного сообщения Псков – Великий Новгород – Евпатория будут ходить два-три раза в неделю согласно установленному расписанию, уточнили в пресс-службе ГСЭ.29 мая перевозчик возобновил рейсы поезда в Крым из Таганрога. Состав будет курсировать весь курортный сезон. Днем ранее из Белгорода в Симферополь в первый раз в этом сезоне отправили вагоны беспересадочного сообщения.

