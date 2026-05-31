Какой сегодня праздник: 31 мая

31 мая весь мир пытается обойтись без табака, вспоминает о борьбе с бедностью, свой праздник отмечают блондинки, а еще в этот день родился "лучший ковбой всех времен"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. 31 мая весь мир пытается обойтись без табака, вспоминает о борьбе с бедностью, свой праздник отмечают блондинки, а еще в этот день родился "лучший ковбой всех времен" Клинт Иствуд.Что празднуют в миреВ 1988 году Всемирная организация здравоохранения объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Теперь дата входит в систему всемирных и международных дней ООН. Для России праздник актуален, поскольку страна находится на четвертом месте по потреблению табака: 40% россиян – курильщики.Несмотря на то, что во всем мире достаточно еды, чтобы предоставить всем нуждающимся, почти 854 миллиона человек, или каждый седьмой, все еще голодает из-за крайней нужды. Весомый аргумент, чтобы искать решение. Для этого 31 мая отмечается Всемирный день борьбы с неравенством, посвященный проблеме бедности.Еще сегодня Всемирный день блондинок. По официальной версии, праздник придумали американские блондинки-адвокаты, которых коллеги-мужчины не воспринимали всерьез, намекая на низкий уровень интеллекта у светловолосых женщин. Блондинкам надоело терпеть обидные шутки по поводу цвета волос, и они решили бороться за свои права, учредив день в честь самих себя.Кстати, адвокаты в России тоже принимают поздравления с профессиональным праздником – вне зависимости от пола и цвета волос. Дата выбрана не случайно: 31 мая 2002 года президент РФ Владимир Путин подписан новый Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ".Еще 31 мая можно отметить День дырки от бублика, Всемирный день выдры или Европейский день братьев и сестер.Знаменательные событияВ 1578 году английский исследователь Мартин Фробишер отправился в путешествие, которое привело к открытию Гудзонова пролива.В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога, и продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.В 1891 году во Владивостоке была торжественно заложена Транссибирская магистраль, длина которой составляет 9288,2 км. Это самая длинная железная дорога в мире.В 1936 году в МАМТ в Москве прошла премьера оперы советского композитора Ивана Дзержинского "Тихий Дон", на котором присутствовал автор романа-эпопеи Михаил Шолохов.В 2003 году официально открылась воссозданная Янтарная комната (шедевр искусства XVIII века, бесследно исчезнувший во время Великой Отечественной войны). Раритет вернулся в Россию при содействии президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера. Работы по воссозданию шедевра велись с 1991 года.Кто родилсяВ 1847 году родился ирландский судостроитель Уильям Джеймс Пирри, который считается создателем трагически утонувшего "Титаника".В 1862 году родился русский и советский художник Михаил Нестеров, лауреат Сталинской премии первой степени и Заслуженный деятель искусств РСФСР. Его картины находятся в знаменитых музеях, в том числе в Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в Третьяковской галерее в Москве.В 1892 году родился русский советский писатель Константин Паустовский - четырехкратный номинант на Нобелевскую премию по литературе.В 1899 году родился еще один русский советский писатель, который был номинирован на Нобелевскую премию, – драматург Леонид Леонов. В советское время его считали мастером социалистического реализма, а сейчас обращают внимание на его острый интерес к проблематике христианской нравственности.Американский киноактер и режиссер Клинт Иствуд родился в 1930 году. Получив техническое образование, он поработал лесорубом, сталеваром, водителем грузовика, успел повоевать в Корее, потом подписал контракт с Universal, стал сниматься в вестернах и вскоре получил неофициальный титул "лучшего ковбоя всех времен".Еще в этот день родились актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Георгий Бурков, российский певец Владимир Кузьмин, американская актриса Брук Шилдс и ее мексиканская коллега Виктория Руффо или "Просто Мария", за сериальной судьбой которой в середине 90-х наблюдали домохозяйки всего постсоветского пространства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

