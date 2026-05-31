Рейтинг@Mail.ru
36 человек отравились в кафе в Пятигорске - РИА Новости Крым, 31.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260531/36-chelovek-otravilis-v-kafe-v-pyatigorske-1156484762.html
36 человек отравились в кафе в Пятигорске
36 человек отравились в кафе в Пятигорске - РИА Новости Крым, 31.05.2026
36 человек отравились в кафе в Пятигорске
Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T22:03
2026-05-31T22:03
ставропольский край
новости
еда
общепит
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
отравление
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/05/1119021971_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bfc66d34ae0ff052bb454b282eb695f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май – РИА Новости Крым. Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске.Накануне в Пятигорске после употребления еды в кафе посетители почувствовали ухудшение самочувствия – они были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией.По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).Следователями СК России совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ставропольский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/05/1119021971_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_f2ac300cb965287d9d93b765379f094d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ставропольский край, новости, еда, общепит, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), отравление
36 человек отравились в кафе в Пятигорске

36 человек отравились в кафе в Пятигорске – возбуждено дело

22:03 31.05.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЕда в кафе
Еда в кафе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май – РИА Новости Крым. Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске.
Накануне в Пятигорске после употребления еды в кафе посетители почувствовали ухудшение самочувствия – они были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией.
По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
"По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и 5 лет. 5 человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – проинформировали в СК.
Следователями СК России совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.
Самые интересные важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ставропольский крайНовостиЕдаОбщепитПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Отравление
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21В Подмосковье перед железнодорожным переездом столкнулись пять грузовиков
22:0336 человек отравились в кафе в Пятигорске
21:43Большинство округов Херсонской и частично Запорожская области обесточены из-за ударов ВСУ
21:31Число раненных из-за атаки БПЛА по Геническу увеличилось до 11 человек
21:19ПВО сбила украинские беспилотники над Азовским морем
21:07В Чехии при лобовом столкновении автобуса и легковушки ранены 13 человек
20:48Завтра лето: чего ждать от погоды в Крыму в первую неделю июня
20:24"Это место силы": участник международного фестиваля – о Крыме
20:08В Феодосии открыли для общественного транспорта улицу Федько
19:37В Геническе из-за атаки ВСУ по жилым домам погиб ребенок и ранены пять человек
19:22Сборная РФ стала лидером медального зачета чемпионата Европы по художественной гимнастике
19:10Сколько воды получили водохранилища Крыма за май
18:52В мире неблагополучная обстановка по холере – в РПН рассказали о ситуации в России
18:37ВСУ атаковали беспилотником самолетного типа пассажирский автобус на Москву
18:0746 человек погибли и 74 пострадали при взрыве в Мьянме – среди жертв дети
17:48Как майские дожди повлияли на виноград и будущее вино в Крыму
17:28Беспересадочные выгоны в Крым из Пскова отправились в первый рейс
17:08Крымский мост: резко выросла очередь при въезде на полуостров
16:52Самые частые травмы у детей летом в Крыму – мнение врача
16:27На небе 31 мая появится Голубая Луна
Лента новостейМолния