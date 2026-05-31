36 человек отравились в кафе в Пятигорске
Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске. РИА Новости Крым, 31.05.2026
2026-05-31T22:03
ставропольский край
новости
еда
общепит
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
отравление
36 человек отравились в кафе в Пятигорске – возбуждено дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 май – РИА Новости Крым. Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске.
Накануне в Пятигорске после употребления еды в кафе посетители почувствовали ухудшение самочувствия – они были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с кишечной инфекцией.
По данному факту следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
"По предварительным данным, в настоящее время количество пострадавших выросло до 36 человек, 31 из которых госпитализирован, в том числе двое детей 14 и 5 лет. 5 человек отказались от госпитализации и были направлены на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – проинформировали в СК.
Следователями СК России совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр точки общественного питания, в ходе которого изъяты образцы, по которым назначено проведение необходимых экспертиз. Ход следствия находится на контроле у руководства следственного управления.
