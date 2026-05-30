В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде - РИА Новости Крым, 30.05.2026
В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде
В Тюмени задержан мужчина, который пытался надругаться над девочкой в подъезде многоквартирного дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию региона. РИА Новости Крым, 30.05.2026
В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде
17:12 30.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Тюмени задержан мужчина, который пытался надругаться над девочкой в подъезде многоквартирного дома. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полицию региона.
Отмечается, что в субботу в соцсетях появились кадры с домовых камер видеонаблюдения, которые засняли, как мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Мужчине помешали соседские дети, они привлекли внимание взрослых. В итоге ребенка спасла проезжавшая мимо женщина.
"Сотрудниками полиции мужчина задержан и доставлен в следственные органы", - сказал собеседник агентства комментируя инцидент.
По словам местных жителей, нападавший является соседом жертвы и живет в соседнем доме.
"Сосед, я давно его знаю, но то, что с ним случилось, я ничего не могу сказать", - поделилась собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, житель Алушты приговорен к 16 годам и 9 месяцам лишения свободы за изнасилования и другие половые преступления, совершенные в отношении семилетней дочери своей знакомой.
