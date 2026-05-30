В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео - РИА Новости Крым, 30.05.2026

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T17:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации МВД, в ходе профилактического рейда "Мото" на парковке Парка Победы автоинспекторы для проверки документов остановили байкера на электромотоцикле Kugoo.Вместо того чтобы предъявить водительское удостоверение, мотоциклист решил бежать. Правоохранители беглеца догнали и задержали.Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину уже лишали прав за пьяную езду."В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, материалы переданы в Гагаринский ОМВД для дальнейшего принятия решения", - добавили в МВД.Кроме того, в отношении мужчины составлены административные протоколы: неповиновение требованию сотрудника полиции и управление транспортом будучи лишенным прав. Сейчас мужчина задержан.Ранее в Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей.

