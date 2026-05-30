https://crimea.ria.ru/20260530/v-sevastopole-pyanyy-bayker-s-narkotikami-ustroil-gonki-s-politsiey---video-1156464126.html
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео - РИА Новости Крым, 30.05.2026
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T17:03
2026-05-30T17:03
2026-05-30T17:03
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
умвд россии по севастополю
дтп
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b29c0cb902db9e6a9e9a070e50ae6b99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации МВД, в ходе профилактического рейда "Мото" на парковке Парка Победы автоинспекторы для проверки документов остановили байкера на электромотоцикле Kugoo.Вместо того чтобы предъявить водительское удостоверение, мотоциклист решил бежать. Правоохранители беглеца догнали и задержали.Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину уже лишали прав за пьяную езду."В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, материалы переданы в Гагаринский ОМВД для дальнейшего принятия решения", - добавили в МВД.Кроме того, в отношении мужчины составлены административные протоколы: неповиновение требованию сотрудника полиции и управление транспортом будучи лишенным прав. Сейчас мужчина задержан.Ранее в Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе КрымаПод Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в автоЗа смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffb8a610485c0e483d62db001db6aa74.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, происшествия, умвд россии по севастополю, дтп, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
В Севастополе полиция задержала нетрезвого мотоциклиста с наркотиками
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
По информации МВД, в ходе профилактического рейда "Мото" на парковке Парка Победы автоинспекторы для проверки документов остановили байкера на электромотоцикле Kugoo.
Вместо того чтобы предъявить водительское удостоверение, мотоциклист решил бежать. Правоохранители беглеца догнали и задержали.
"На вопрос полицейских: "Почему побежал?" - задержанный пояснил, что прибыл на парковку любоваться закатом в одиночестве, а автоинспекторы его очень напугали. Кроме того, любитель эстетики рассказал, что предварительно выпил бутылочку пива и планировал выкурить трубку с марихуаной", - рассказали в пресс-службе МВД.
Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину уже лишали прав за пьяную езду.
"В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, материалы переданы в Гагаринский ОМВД для дальнейшего принятия решения", - добавили в МВД.
Кроме того, в отношении мужчины составлены административные протоколы: неповиновение требованию сотрудника полиции и управление транспортом будучи лишенным прав. Сейчас мужчина задержан.
Ранее в Севастополе нетрезвый
после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: