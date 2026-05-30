Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260530/v-sevastopole-pyanyy-bayker-s-narkotikami-ustroil-gonki-s-politsiey---video-1156464126.html
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео - РИА Новости Крым, 30.05.2026
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T17:03
2026-05-30T17:03
ситуация на дорогах крыма
севастополь
новости севастополя
происшествия
умвд россии по севастополю
дтп
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437129_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b29c0cb902db9e6a9e9a070e50ae6b99.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.По информации МВД, в ходе профилактического рейда "Мото" на парковке Парка Победы автоинспекторы для проверки документов остановили байкера на электромотоцикле Kugoo.Вместо того чтобы предъявить водительское удостоверение, мотоциклист решил бежать. Правоохранители беглеца догнали и задержали.Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину уже лишали прав за пьяную езду."В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, материалы переданы в Гагаринский ОМВД для дальнейшего принятия решения", - добавили в МВД.Кроме того, в отношении мужчины составлены административные протоколы: неповиновение требованию сотрудника полиции и управление транспортом будучи лишенным прав. Сейчас мужчина задержан.Ранее в Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе КрымаПод Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в автоЗа смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffb8a610485c0e483d62db001db6aa74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, происшествия, умвд россии по севастополю, дтп, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео

В Севастополе полиция задержала нетрезвого мотоциклиста с наркотиками

17:03 30.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции догнали и задержали водителя электромотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
По информации МВД, в ходе профилактического рейда "Мото" на парковке Парка Победы автоинспекторы для проверки документов остановили байкера на электромотоцикле Kugoo.
Вместо того чтобы предъявить водительское удостоверение, мотоциклист решил бежать. Правоохранители беглеца догнали и задержали.
"На вопрос полицейских: "Почему побежал?" - задержанный пояснил, что прибыл на парковку любоваться закатом в одиночестве, а автоинспекторы его очень напугали. Кроме того, любитель эстетики рассказал, что предварительно выпил бутылочку пива и планировал выкурить трубку с марихуаной", - рассказали в пресс-службе МВД.
Во время досмотра у байкера обнаружили "бумажный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета". Отмечается, что ранее мужчину уже лишали прав за пьяную езду.
"В действиях водителя усматриваются признаки состава преступления по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, материалы переданы в Гагаринский ОМВД для дальнейшего принятия решения", - добавили в МВД.
Кроме того, в отношении мужчины составлены административные протоколы: неповиновение требованию сотрудника полиции и управление транспортом будучи лишенным прав. Сейчас мужчина задержан.
Ранее в Севастополе нетрезвый после празднования Дня Труда мотоциклист без прав полчаса уходил от полицейской погони и чуть не сбил детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный водитель за рулем BMW устроил ДТП на западе Крыма
Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
За смертельное ДТП с мотоциклистом в Крыму водитель иномарки получил два года
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольНовости СевастополяПроисшествияУМВД России по СевастополюДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:12В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде 0:51
17:03В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
16:518-летний ребенок упал в трехметровый колодец в Макеевке
16:39Крымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
16:13Крымский мост сейчас – оперативная обстановка
15:50Десять судов в Якутии из-за ледохода сорвало с якорей и унесло течением
15:12На Украине хотят ужесточить мобилизацию
14:41Атака ВСУ на Севастополь и удар "Орешником" по Киеву – топ новостей недели
14:21Женщина получила травму и ожог при атаке дрона ВСУ в Курской области
13:50Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
13:19Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1320 боевиков Киева
12:43России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии
12:34Новый удар возмездия по Украине - что поражено
12:11Легенда в алмазах: к 180-летию со дня рождения Карла Фаберже
11:48Храбрый генерал и строитель Крыма: 244 года назад родился граф Воронцов
11:24Парень и подросток обвиняются в планировании теракта в Туапсе
11:19В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов
11:05У России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив
10:35Соцфонд России с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплату
10:15Крымский мост открыт
Лента новостейМолния