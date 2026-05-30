В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T11:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.Глава парламента назвал справедливым закон по аресту имущества релокантов, дискредитирующих Россию.
Наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов проверят в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.
"Мы будем очень плотно разбираться с этим вопросом - со всеми собственниками, кто где находится. Опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан у нас есть. Порядок в этом вопросе надо наводить давно. Те, кто не ассоциирует себя с Россией и вредят ей - откровенные враги", - сказал Константинов.
Глава парламента назвал справедливым закон по аресту имущества релокантов, дискредитирующих Россию.
