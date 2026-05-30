В Крыму потушили пожар в частном доме

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В ночь с пятницы на субботу в Симферопольском районе Крыма возник пожар на территории частного домовладения. Площадь пожара составила 30 квадратов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС."В селе Заречное загорелась пристройка к частному жилому дому. Для ликвидации возгорания выезжали сотрудники пожарной части села Доброе", - говорится в сообщении.Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар на площади 30 квадратных метров.В МЧС отметили, что при возгорании никто не пострадал. Сейчас причину произошедшего выяснят эксперты.Спасатели напоминают, что в жилых помещениях необходимо следить за исправностью электропроводки и не перегружать электросети.24 мая в Алуште горел частный дом в Семидворье. Площадь возгорания составила 350 кв.м. На территории частного домовладения огнем уничтожены 2 и 3 этаж дома из деревянных перекрытий. Только в понедельник к полудню огонь удалось потушить. 25 мая выяснилось, что на пожаре погиб человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии загорелся жилой домВ Лобне взорвался газ в многоэтажном доме – есть погибшие и пострадавшиеСпасшие людей при пожаре сотрудники МВД получат премию имени Кеосаяна

