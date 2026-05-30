В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника ранен мужчина - РИА Новости Крым, 30.05.2026
В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника ранен мужчина
В Приморско-Ахтарске Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 30.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Мужчине оказали необходимую помощь в медицинском учреждении без госпитализации", - говорится в сообщении.
Также в городе повреждены остекления и фасады в частных домах.
Кроме того, вспыхнул пожар на территории перевалочной нефтебазы в Армавире. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.
Отмечается, что обломки беспилотников обнаружены по пяти адресам. На местах сейчас работают оперативные и специальные службы.
Утром 30 мая Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем.
В ночь на пятницу украинские БПЛА атаковали Волжск. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате удара погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии.
