В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника ранен мужчина

2026-05-30T10:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Приморско-Ахтарске Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Также в городе повреждены остекления и фасады в частных домах.Кроме того, вспыхнул пожар на территории перевалочной нефтебазы в Армавире. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.Отмечается, что обломки беспилотников обнаружены по пяти адресам. На местах сейчас работают оперативные и специальные службы.Утром 30 мая Минобороны РФ сообщило, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами и Азовским морем.В ночь на пятницу украинские БПЛА атаковали Волжск. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате удара погиб мужчина 60 лет, женщина 55 лет госпитализирована в тяжелом состоянии.

