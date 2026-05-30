https://crimea.ria.ru/20260530/ukrainskiy-dron-prodelal-dyru-v-stene-mashzala-bloka-zaporozhskoy-aes-1156464919.html
Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил... РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T18:11
2026-05-30T18:11
2026-05-30T18:11
заэс (запорожская атомная электростанция)
алексей лихачев
росатом
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139525884_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_48bc307a3baf68322a750444a8ec5fa3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 и сдетонировл днем 30 мая, сообщил Лихачев.Ситуация после удара ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС стала на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью могут пострадать живущие далеко за пределами России и Украины, заявил Алексей Лихачев.Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию якобы случайного попадания, сообщил Лихачев.Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны, отметил глава "Росатома".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
заэс (запорожская атомная электростанция)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139525884_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_44d739bb1c2574d2eb6ae9549891bc09.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, росатом, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 и сдетонировл днем 30 мая, сообщил Лихачев.
"В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра", - сказал гендиректор "Росатома", слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Ситуация после удара ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС стала на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью могут пострадать живущие далеко за пределами России и Украины, заявил Алексей Лихачев.
Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию якобы случайного попадания, сообщил Лихачев.
"Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности", - подчеркнул Лихачев.
Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны, отметил глава "Росатома".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.