Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 и сдетонировл днем 30 мая, сообщил Лихачев.
"В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра", - сказал гендиректор "Росатома", слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Ситуация после удара ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС стала на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью могут пострадать живущие далеко за пределами России и Украины, заявил Алексей Лихачев.
Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию якобы случайного попадания, сообщил Лихачев.
"Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности", - подчеркнул Лихачев.
Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны, отметил глава "Росатома".
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Алексей ЛихачевРосатомНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
