Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС

Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил... РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T18:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 и сдетонировл днем 30 мая, сообщил Лихачев.Ситуация после удара ВСУ по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС стала на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью могут пострадать живущие далеко за пределами России и Украины, заявил Алексей Лихачев.Дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию якобы случайного попадания, сообщил Лихачев.Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны, отметил глава "Росатома".

заэс (запорожская атомная электростанция), алексей лихачев, росатом, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)