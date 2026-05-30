У России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив

Для России и Китая создадут особые условия прохождения через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и РИА Новости Крым, 30.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Для России и Китая создадут особые условия прохождения через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.Собеседник агентства пояснил, что пролив для Ирана обладает особым геополитическим значением. Ормуз является частью территориальных вод страны, поэтому иранские власти вправе принимать по нему любые решения. А Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды.Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.

