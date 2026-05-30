У России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив
Азизи: у России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив
© NASAВид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
© NASA
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Для России и Китая создадут особые условия прохождения через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Стратегические для нас государства, включая Китай и Россию, и впредь будут пользоваться особым подходом и благоприятными условиями в вопросах, связанных с Ормузским проливом", — приводит слова парламентария РИА Новости.
Собеседник агентства пояснил, что пролив для Ирана обладает особым геополитическим значением. Ормуз является частью территориальных вод страны, поэтому иранские власти вправе принимать по нему любые решения. А Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды.
Тегеран ранее передал Вашингтону план по урегулированию конфликта из 14 пунктов. Среди основных требований Тегерана – выплата репараций, гарантии, что военная агрессия не повторится, уход американских вооруженных сил с "иранской периферии", прекращение блокады Ормузского пролива и создание "нового механизма" судоходства в нем, разморозка иранских активов за рубежом и снятие антииранских санкций.
США в ответ выдвинули свое предложение из пяти пунктов. Среди них: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограмм урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25% заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Читайте также на РИА Новости Крым: