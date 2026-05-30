https://crimea.ria.ru/20260530/subbota-v-krymu-budet-dozhdlivoy-1156453609.html
Суббота в Крыму будет дождливой
Суббота в Крыму будет дождливой - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Суббота в Крыму будет дождливой
В субботу в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, местами с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T00:01
2026-05-30T00:01
2026-05-30T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537542_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_43d7a1b53012cd9c64116c6e5e73cfe6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, местами с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15…17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем поднимется до 19 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260529/grozovye-livni-i-grad-obrushatsya-na-krym-v-subbotu-1156451264.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa63733d6d96ddec9f744b910a6102a0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Суббота в Крыму будет дождливой
В Крыму в субботу прольются кратковременные ливни с грозами и похолодает
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, местами с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, днем локально сильные с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +14…19, в горах +7..12", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15…17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем поднимется до 19 градусов тепла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.