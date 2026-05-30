Рейтинг@Mail.ru
Суббота в Крыму будет дождливой - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260530/subbota-v-krymu-budet-dozhdlivoy-1156453609.html
Суббота в Крыму будет дождливой
Суббота в Крыму будет дождливой - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Суббота в Крыму будет дождливой
В субботу в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, местами с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T00:01
2026-05-30T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537542_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_43d7a1b53012cd9c64116c6e5e73cfe6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, местами с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15…17.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем поднимется до 19 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260529/grozovye-livni-i-grad-obrushatsya-na-krym-v-subbotu-1156451264.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123537542_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa63733d6d96ddec9f744b910a6102a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, новости крыма
Суббота в Крыму будет дождливой

В Крыму в субботу прольются кратковременные ливни с грозами и похолодает

00:01 30.05.2026
 
© РИА Новости КрымМужчина под дождем
Мужчина под дождем - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидаются кратковременные сильные ливни, местами с грозами. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, днем локально сильные с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…12; днем +14…19, в горах +7..12", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +15…17.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью и днем дождь, временами сильный. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем западный 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +15...17.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +10...13, днем поднимется до 19 градусов тепла.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ливень в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вчера, 18:01
Грозовые ливни и град обрушатся на Крым в субботу
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Суббота в Крыму будет дождливой
00:00Какой сегодня праздник: 30 мая
23:21Воздушную тревогу в Севастополе отменили
23:08Сирены в Севастополе – объявлена воздушная тревога
22:12Дефицит бензина в Крыму и слова Путина об окончании СВО: главное за день
21:55Бензин в Севастополе появится в продаже к утру субботы – Развожаев
21:46Вынес детей и маму из огня: премию Кеосаяна получит студент из Канска
21:42Трехметровая цапля: палеонтологи открыли новый вид динозавра
21:36Парень проткнул руку и повис на заборе в Судаке
21:17В Крыму вводят ограничения на продажу бензина Аи-95 в одни руки
21:10Инцидент с БПЛА в Румынии является провокацией Киева – посольство РФ
20:54Беспилотники ВСУ уничтожены над Черным морем
20:33Жители новых регионов смогут подтвердить нестраховые периоды для стажа
20:06Ситуация плачевная: как война в Иране влияет на экономику США
19:56Путин ответил на угрозы НАТО в отношении Калининграда
19:49Путин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
19:38Позор и кошмар: Путин об освещении удара ВСУ по Старобельску в Европе
19:20Когда закончится СВО – ответ Путина
19:13Хуснуллин заявил о прорыве в сфере строительства жилья на Херсонщине
18:59Путин прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии
Лента новостейМолния