Соцфонд России с 1 июня начнет принимать заявления на семейную выплату

Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости Крым, 30.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Социальный фонд России с 1 июня начнет принимать заявления на получение семейной выплаты, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.Он уточнил, что после получения заявления уплаченный в 2025 году налог будет пересчитан по ставке 6%. Социальный фонд вернет гражданину разницу единым платежом. Так, родители, у которых был официальный доход в 2025 году, в этом году смогут вернуть часть выплаченного налога на доходы физических лиц за прошлый год.Согласно данным пресс-службы, такую поддержку смогут получить работающие родители двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи за 2025 год составил меньше 1,5 региональных прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.Предварительно, семейная налоговая выплата охватит более 4 миллионов семей, в которых воспитываются почти 11 миллионов детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

