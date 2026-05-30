России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии

2026-05-30T12:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Совместный ответ Европы в адрес России из-за падения беспилотника в Румынии пообещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РИА Новости.По словам главы МИД ФРГ, Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину.В пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце. По словам Захаровой, ответные меры Москвы в связи с решением Бухареста не заставят себя ждать.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.

