России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии - РИА Новости Крым, 30.05.2026
России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии
Совместный ответ Европы в адрес России из-за падения беспилотника в Румынии пообещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РИА Новости.
Глава МИД Германии пообещал России ответные меры из-за падения дрона в Румынии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Совместный ответ Европы в адрес России из-за падения беспилотника в Румынии пообещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы ответим на эти действия России единым фронтом", — приводит слова Вадефуля изданию Rheinische Post РИА Новости.
По словам главы МИД ФРГ, Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину.
В пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце. По словам Захаровой, ответные меры Москвы в связи с решением Бухареста не заставят себя ждать.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.
