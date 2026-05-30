России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии
Совместный ответ Европы в адрес России из-за падения беспилотника в Румынии пообещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T12:43
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Совместный ответ Европы в адрес России из-за падения беспилотника в Румынии пообещал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Об этом пишет РИА Новости.По словам главы МИД ФРГ, Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину.В пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что шумиха вокруг беспилотника в Румынии нужна западникам, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце. По словам Захаровой, ответные меры Москвы в связи с решением Бухареста не заставят себя ждать.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.
Глава МИД Германии пообещал России ответные меры из-за падения дрона в Румынии
12:43 30.05.2026 (обновлено: 14:16 30.05.2026)