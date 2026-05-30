Рейтинг@Mail.ru
Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260530/pyanyy-voditel-vekhal-v-tolpu-u-nochnogo-kluba-v-chite---pogibla-zhenschina-1156465929.html
Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T18:51
2026-05-30T18:51
чита
происшествия
дтп
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ.Отмечается, что расследуется уголовное дело. Фигурант обвиняется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом."Следствием установлено, что в пятницу утром на парковке около ночного клуба "Баркод" в Чите в ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управлявший автомобилем марки BMW, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие будет просить об аресте обвиняемого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чита
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_67:0:600:400_1920x0_80_0_0_25d59a36c488d7efe947948e40006dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чита, происшествия, дтп, новости
Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина

Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите, погибла женщина - СК

18:51 30.05.2026
 
© ГУ МВД России по Московской областиСигнальные огни полицейской машины
Сигнальные огни полицейской машины
© ГУ МВД России по Московской области
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ.
Отмечается, что расследуется уголовное дело. Фигурант обвиняется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.
"Следствием установлено, что в пятницу утром на парковке около ночного клуба "Баркод" в Чите в ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управлявший автомобилем марки BMW, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие будет просить об аресте обвиняемого.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЧитаПроисшествияДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности
19:18Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам
18:51Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
18:33Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении 0:27
18:11Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
17:50Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте
17:12В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде 0:51
17:03В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
16:518-летний ребенок упал в трехметровый колодец в Макеевке
16:39Крымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
16:13Крымский мост сейчас – оперативная обстановка
15:50Десять судов в Якутии из-за ледохода сорвало с якорей и унесло течением
15:12На Украине хотят ужесточить мобилизацию
14:41Атака ВСУ на Севастополь и удар "Орешником" по Киеву – топ новостей недели
14:21Женщина получила травму и ожог при атаке дрона ВСУ в Курской области
13:50Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
13:19Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1320 боевиков Киева
12:43России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии
12:34Новый удар возмездия по Украине - что поражено
12:11Легенда в алмазах: к 180-летию со дня рождения Карла Фаберже
Лента новостейМолния