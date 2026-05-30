Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T18:51
Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите, погибла женщина - СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ.
Отмечается, что расследуется уголовное дело. Фигурант обвиняется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом.
"Следствием установлено, что в пятницу утром на парковке около ночного клуба "Баркод" в Чите в ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управлявший автомобилем марки BMW, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие будет просить об аресте обвиняемого.
