https://crimea.ria.ru/20260530/pyanyy-voditel-vekhal-v-tolpu-u-nochnogo-kluba-v-chite---pogibla-zhenschina-1156465929.html

Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина

Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина - РИА Новости Крым, 30.05.2026

Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина

Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T18:51

2026-05-30T18:51

2026-05-30T18:51

чита

происшествия

дтп

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151851842_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_d80a4cc1db95cc1349e5aa212a691068.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите, погибла женщина, сообщили в региональном главке СК РФ.Отмечается, что расследуется уголовное дело. Фигурант обвиняется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом."Следствием установлено, что в пятницу утром на парковке около ночного клуба "Баркод" в Чите в ходе конфликта фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и управлявший автомобилем марки BMW, умышленно направил транспортное средство в сторону группы людей. В результате наезда на месте происшествия погибла женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следствие будет просить об аресте обвиняемого.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чита

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чита, происшествия, дтп, новости