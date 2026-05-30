Проверка имущества релокантов и угрозы от МИД ФРГ: главное за день - РИА Новости Крым, 30.05.2026

В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов. России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии. У России и Китая... РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T21:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму проверят наличие активов у дискредитирующих Россию релокантов. России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии. У России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив. МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС. Новый удар возмездия по Украине - что поражено. В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму проверят имущество релокантовГлава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что наличие активов у релокантов, дискредитирующих Россию, проверят в Крыму. По словам Константинова, опыт проведения национализации имущества враждебно настроенных к России иностранных граждан имеется и надо наводить порядок в этом вопросе.Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах, граждан России, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов РФ.Угрозы от МИД Германии из-за упавшего БПЛАГлава МИД Германии Йоханн Вадефуль пообещал России ответные меры из-за падения дрона в Румынии. По его словам, Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину.В пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но не привели доказательств. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.Президент Румынии Никушор Дан заявил, что генеральный консул РФ в городе Констанца объявлен персоной нон грата, а российское диппредставительство будет закрыто.Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что до проведения экспертизы обломков никто не может утверждать, какого происхождения этот дрон.Ормуз будет открыт для России и КитаяДля России и Китая создадут особые условия прохождения через Ормузский пролив. Об этом заявил глава комитета иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Он отметил, что Ормуз является частью территориальных вод страны, поэтому иранские власти вправе принимать по нему любые решения. А Москва и Пекин всегда поддерживали Тегеран и сотрудничали с ним, оставаясь рядом в самые трудные периоды.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия будет делать все, что отвечает интересам Ирана и других стран региона, чтобы мир на Ближнем Востоке наступил как можно быстрее. Также министр иностранных дел КНР Ван отмечал, что Китай поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и безопасности.Посол РФ в Армении вызван в МосквуМосква вызвала посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина из-за шагов армянского руководства по сближению с Европейским Союзом.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Удары возмездия по УкраинеАрмия России нанесла групповой удар возмездия по военным аэродромам Украины, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. В Минобороны РФ подчеркнули, что цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.Задержание извращенца в ТюмениВ Тюмени задержан мужчина, который пытался надругаться над девочкой в подъезде многоквартирного дома. Инцидент запечатлели камеры наблюдения. По словам местных жителей, извращенец является соседом жертвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

