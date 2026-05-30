Парень и подросток обвиняются в планировании теракта в Туапсе

В Краснодарском крае двое молодых людей 18-ти и 17-ти лет обвиняются в приготовлении к террористическому акту в Туапсе. Об этом сообщает Следком РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T11:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае двое молодых людей 18-ти и 17-ти лет обвиняются в приготовлении к террористическому акту в Туапсе. Об этом сообщает Следком РФ.По информации следователей, в марте 2026 года 18-летний местный житель в одном из мессенджеров начал переписываться с неизвестным, который является участником террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации. Куратор предложил ему за деньги от 300 до 500 долларов США изготовить самодельное взрывное устройство с целью дальнейшего совершения террористического акта на территории города Туапсе.Согласившись на предложение, молодой человек привлек 17-летнего знакомого. Под руководством куратора фигуранты сделали фото и видео выбранного объекта, расположение камер и других элементов охраны и передали ему материалы. Куратор, одобрив объект, подтвердил намерение о совершении террористического акта и в счет оплаты перевел на криптовалютный кошелек одного из фигурантов 30 долларов США. Остальные деньги планировалось перевести после изготовления СВУ и его закладки.После этого 18-летний житель Кубани изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был подорвать административное здание с большим количеством людей.В ходе допроса обвиняемые признали вину. Продолжаются следственные мероприятия.Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержан гражданин России, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв пассажирского поезда.

