Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности

Для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности в условиях ведения Западом гибридной войны в отношении стран СНГ, странам содружества необходимо... РИА Новости Крым, 31.05.2026

2026-05-30T19:45

алексей самойлов

Алексей Самойлов: странам СНГ ради безопасности придется отказаться от деструктивных западных НКО

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности в условиях ведения Западом гибридной войны в отношении стран СНГ, странам содружества необходимо отказаться от финансирования деструктивных для их народа проектов и НКО, как это сделали Россия и Белоруссия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.По словам Самойлова, Запад всеми способами разворачивает борьбу за умы людей в странах, соседствующих с Россией. Так что в ряде государств СНГ действует все больше некоммерческих организаций, которые финансируют, по сути, враги суверенитета и безопасности государств содружества, действующих под прикрытием.Это НКО, которые системно работают для фальсификации истории, общей для России и стран СНГ, и над пропагандой самого разного рода, включая попытки трансформации официальной гендерной повестки и настроений общества к власти.По его мнению, происходит это по одной главной причине: руководство некоторых стран не желает отказываться от доли прибыли, которую приносит такое "соседство".Отказаться от таких НКО, значит обезопасить свою страну от разного рода угроз, от спланированных беспорядков по проверенному сценарию, до налаживания наркотрафика и передачи оружия вглубь страны радикально настроенным финансируемым группировкам.Однако для того, чтобы решить задачи государственные для целей не личных, а своей страны, требуется сила воли и мужество, подчеркнул он.Он отметил, что в СНГ есть государства, которые сохранили свою суверенность, а есть те, которые пытаются сберечь независимость и стабильность внутри себя, то есть где политическое руководство все-таки пытается противостоять Западу.И сегодня Россия призывает всех остальных найти в себе силы и защищаться – как раз об этом и шла речь в выступлении директора ФСБ РФ Александра Бортникова на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ."Им (участникам – ред.) было сказано, что, ребята, отсидеться не удастся... Ведь там работает и искусственный интеллект, идет обработка колоссальных данных населения всей страны, вычисление политических предпочтений и настроений – и уже твоей страной, твоим народом управляешь не ты, а совершенно другая группа лиц дистанционно", – отметил Самойлов.Сопротивляться будет сложно, но это реально – примером тому и Россия, где поступательно были введены соответствующие запреты, и Белоруссия, где власть действовала еще жестче, подчеркнул он.Именно так должны поступать сегодня лидеры стран СНГ, чтобы сохранить независимость государств, – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Между двух стульев: чего испугался Пашинян на встрече с Путиным перед саммитом ЕС РФ надеется на участие пророссийских сил в выборах в Армении – Путин Заявление о европейском выборе Армении – фикция перед выборами

