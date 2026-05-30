Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1320 боевиков Киева

За сутки в зоне проведения специальной военной операции армия России уничтожила 1320 боевиков киевского режима, сотни единиц вражеской техники и 352 беспилотных

2026-05-30T13:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. За сутки в зоне проведения специальной военной операции армия России уничтожила 1320 боевиков киевского режима, сотни единиц вражеской техники и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщило в субботу Минобороны РФ.Подразделения войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили живую силу и технику врага в Харьковской и Сумской областях. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 16 автомобилей.Войска "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригадам теробороны в Донецкой Народной Республике и Харьковской области Потери Киева - более 180 военнослужащих, 21 автомобиль, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожили три механизированные бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили 85 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и 13 автомобилей.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесла поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Свыше 340 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре автомобиля потеряли ВСУ.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили механизированную, штурмовую, три десантно-штурмовых бригады и три штурмовых полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 455 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие.Войска "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожено свыше 60 солдат ВСУ, два орудия полевой артиллерии, 12 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных Сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.Силами ПВО сбиты десять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 352 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В субботу Минобороны РФ также сообщило, что армия России нанесла групповой удар возмездия по военным аэродромам Украины, объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продвигается по Харьковской области - хроника СВОХроника СВО: Киев теряет тысячи солдат и техникуАрмия России идет вперед: освобождены села в Харьковской и Запорожской областях

