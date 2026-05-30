На Украине хотят ужесточить мобилизацию - РИА Новости Крым, 30.05.2026
На Украине хотят ужесточить мобилизацию
На Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске. Об этом сообщила депутат Рады Соломия... РИА Новости Крым, 30.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. На Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске. Об этом сообщила депутат Рады Соломия Бобровская одному из украинских СМИ.По словам парламентария, сейчас ожидаются соответствующие предложения от минобороны Украины.22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.Также 15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
В Раде поделились планами об ужесточении мобилизации

15:12 30.05.2026
 
© Фото : Одесский горсовет. Сотрудник ТЦК. Архивное фото
Сотрудник ТЦК. Архивное фото
© © Фото : Одесский горсовет
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. На Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске. Об этом сообщила депутат Рады Соломия Бобровская одному из украинских СМИ.
"Процесс будет очень болезненным для тех, кто сегодня в розыске, но у нас просто нет других выходов. Если человек не хочет по-хорошему, а нужно попробовать по-хорошему, тогда государство должно применять свои санкции, свои меры принуждения для того, чтобы человек дошел до военной службы", - приводит слова Бобровской РИА Новости.
По словам парламентария, сейчас ожидаются соответствующие предложения от минобороны Украины.
22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.
Также 15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.
* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
