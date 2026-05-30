На Госуслугах запустили электронную книгу жалоб - РИА Новости Крым, 30.05.2026
На Госуслугах запустили электронную книгу жалоб
Роспотребнадзор совместно с Минцифры России начали эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе Госуслуги.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Роспотребнадзор совместно с Минцифры России начали эксперимент по созданию электронной книги жалоб на платформе Госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Нововведение направлено на защиту прав потребителей и реализуется в рамках федерального проекта "Государство для людей".
"Инициатива позволит гражданам в онлайн-режиме решать типовые проблемы, возникающие между ними и продавцами (исполнителями), в досудебном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что потребители смогут сообщать о проблемах с товарами надлежащего качества, приобретенными на маркетплейсах. Ответ от владельца агрегатора будет поступать в личный кабинет пользователя.
Обращение предлагается подать при возникновении таких проблем как:
  • отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки при соблюдении условий возврата (сохранен товарный вид, товар не был в употреблении);
  • отказ в возврате стоимости товара при его возврате в течение 7 дней после покупки;
  • превышен срок возврата денежных средств за отмененный заказ.
Рассмотрение обращений займет до семи календарных дней, добавили в ведомстве.
