Мошенники уходят в детские игры – какие риски есть в Крыму

Мошенники уходят в детские игры – какие риски есть в Крыму

Из социальных сетей, которые мониторятся специальными службами РФ на предмет выявления деструктивных и преступных сообществ, мошенники уходят в игры. И теперь... РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T08:13

мошенничество

дети

иван зуянов

крым-поиск

безопасность

кибербезопасность

киберпреступность

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Из социальных сетей, которые мониторятся специальными службами РФ на предмет выявления деструктивных и преступных сообществ, мошенники уходят в игры. И теперь есть риски того, что там же подростки могут быть завербованы врагами России для совершения диверсий и содействия теракта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил руководитель отряда "ПоискКрым" Иван Зуянов.Накануне главке МВД России по Нижегородской области сообщили о резонансном случае обмана через игру. Жертвой мошенников стал 11-летний мальчик, игравший в приложении на мобильном телефоне своей матери. Неизвестный написал ребенку в игровом чате и предложил бесплатно получить игровую валюту. Для этого мальчика перевели в мессенджер, где злоумышленник убедил его сфотографировать банковскую карту матери и сообщить код из СМС. После этого с банковского счета женщины были списаны 60 тысяч рублей.По словам Зуянова, мошенники и пособники врагов нашей страны постоянно совершенствуют свои схемы обмана, и прежде всего тех, кто особенно подвержен внушению – стариков и детей. И сегодня преступники все больше орудуют не в соцсетях, которые спецслужбы мониторят на наличие преступного контента, а в играх."И вот они (мошенники и пр. – ред.) появились в игровых чатах, которые давно есть. Они пытаются прятаться, уходить в какую-то тень, чтобы не быть на виду и не попасть под фильтры, которые у нас уже существуют", – сказал Зуянов.Игра – прекрасный способ для преступника войти в доверие к ребенку, завуалировать влияние на подрастающее поколение, в том числе деструктивное и опасное, отметил он.Поэтому очень важно, чтобы взрослые, родители и педагоги, объясняли детям, что далеко не всегда тот человек, с которым ты играешь в одну игру на компьютере или телефоне, есть тем, за кого себя выдает, добавил он.Так, например, одна и опасностей, которая может подстерегать подростков теперь и в играх, это их вербовка силами подельников иностранных спецслужб для осуществления диверсий. И эффективным с точки зрения профилактики таких действий, по словам Зуянова, может стать серьезный разговор с взрослеющим ребенком с еще неокрепшей психикой об ответственности, которая наступит за содеянное.Однако порой то, что ты сделаешь, может привести к очень серьезной ответственности, в том числе уголовной, добавил Зуянов."Потому что, с одной стороны, кажется, ничего страшного особо нет в том, что ты поджег какой-то странный стоящий металлический ящик. А на самом деле это релейный шкаф, из-за которого произошло крушение поезда и погибли люди. И это уже совсем другая история. За это есть реальное наказание, и можно получить очень большой срок", – предупредил он.Еще одна угроза для подростков и общества в целом – проплаченные "покатушки" несовершеннолетних на мопедах в тех местах, где в конкретный момент объявлен режим беспилотной опасности. За такие действия, по словам Зуянова, детям обещают все те же "легкие деньги", привлекая, по сути, в сообщники к осуществлению теракта."Это действия, направленные на то, чтобы парализовать работу наших служб. По сути, тот же терроризм... И здесь задача родителей – проводить разговоры. Потому что, если родитель купил своему ребенку тот же мопед, то он несет за это ответственность", – заключил Зуянов.

мошенничество, дети, иван зуянов, крым-поиск, безопасность, кибербезопасность, киберпреступность