МИД вызвал посла России в Армении в Москву из-за сближения страны с ЕС
Москва вызвала посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина из-за шагов армянского руководства по сближению с Европейским Союзом. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 30.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Москва вызвала посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина из-за шагов армянского руководства по сближению с Европейским Союзом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство. Премьер Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван осознает несовместимость одновременного членства республики в ЕС и ЕАЭС. При этом страна будет соотносить свою повестку с обоими объединениями до тех пор, пока это возможно.29 мая президент России Владимир Путин отметил, что при выходе Армении из ЕАЭС практически вся работа с республикой, касающаяся интеграционных процессов, будет свернута. В частности, в этом случае России придется поднять цены на энергоносители для Армении, которые на данный момент ниже европейских в четыре раза.Ранее лидеры России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии приняли совместное заявление по Армении, в котором высказались о необходимости проведения в республике референдума о вступлении в Евросоюз или дальнейшем пребывании в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).Также генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявлял, что Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется к катастрофе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лидеры ЕАЭС выступили за проведение в Армении референдума о членстве в ЕСРФ надеется на участие пророссийских сил в выборах в Армении – ПутинУ Армении до сих пор возникают вопросы и претензии к ОДКБ – Путин
МИД России: посол в Армении вызван в Москву из-за сближения армянского руководства с ЕС
"Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Павлович Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)", - говорится в сообщении.
