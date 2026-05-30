Легенда в алмазах: к 180-летию со дня рождения Карла Фаберже - РИА Новости Крым, 30.05.2026

30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге родился знаменитый ювелир, глава семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства Петер Карл Фаберже. РИА Новости Крым, 30.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. 30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге родился знаменитый ювелир, глава семейной фирмы и династии мастеров ювелирного искусства Петер Карл Фаберже.По происхождению Фаберже были французскими протестантами, покинувшими Францию в ХVII веке. Отец Карла Фаберже — Густав Фаберже в 1841 году получил звание "ювелирных дел мастер" и в 1842 году открыл небольшую ювелирную фирму под собственным именем в Санкт-Петербурге на Большой Морской улице.Отец смог дать сыну превосходное образование: он учился в немецкой частной школе Святой Анны в Санкт-Петербурге, затем посещал дрезденскую "Хандельшуле", обучаясь коммерции. После этого путешествовал по Европе, изучал ювелирное искусство.В конце 1864 года Карл Фаберже вернулся в Россию и стал трудиться в мастерской отца. В 1872 году он стал главой фирмы.Первый успех пришел к Карлу Фаберже в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Москве, где представленные им копии найденных в Крыму скифских сокровищ, хранящихся в Эрмитаже, а также образцы современного ювелирного искусства в виде изящных дамских украшений принесли ему золотую медаль.С 1883 года Карл Фаберже стал получать заказы от российского императорского двора. А в 1890 году ювелиру пожаловали звание Оценщика Кабинета Его Императорского Величества, дававшее право беспрепятственного входа во дворцы.Особой роскошью и декоративным изыском выделялись пасхальные яйца-сувениры Фаберже. Они стали символом и особенностью фирмы. В 1885 году Александр III первый раз подарил такое яйцо своей супруге Марии Федоровне, и с той поры дарить пасхальные яйца Фаберже вошло в традицию в русском императорском доме.Драматические события революции 1917 года, заставили фирму Фаберже закрыться в 1918 году. Сам Карл Фаберже уехал в Ригу, а оттуда в Германию. 24 сентября 1920 года Фаберже скончался.Произведения фирмы Фаберже до сих пор пользуются всемирной славой. Многие из них хранятся в крупнейших музеях мира. Одной из интереснейших коллекций располагает Государственный музей Московского Кремля.В 2013 году в Санкт-Петербурге был открыт негосударственный Музей Фаберже, в который вошла коллекция произведений Фаберже. В 1996 году в северной столице открыли памятник Карлу Фаберже, в 1998 году площадь, на которой он был установлен, получила название "Площадь Карла Фаберже".

