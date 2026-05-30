Крым в топе: пять городов в рейтинге популярных направлений для отдыха в июне

Крым в топе: пять городов в рейтинге популярных направлений для отдыха в июне - РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T09:42

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В топ-10 самых популярных направлений для отдыха россиян в июне половину списка заняли города Крыма, Ялта – в первой тройке. Это следует из данных, которыми поделился российский сервис бронирования Твил.Ру.На первом месте в списке – Сочи и Санкт-Петербург с Ленинградской областью, где средняя стоимость ночи в отеле обойдется туристу, соответственно, в 4 441 и 6 148 рублей.На почетном третьем месте – Ялта со средней ценой за ночевку 5 262 рубля. Средняя продолжительность отдыха в курортной столице Крыма, по данным сервиса бронирования, составляет больше недели.На четвертом, пятом и шестом местах – Анапа, Москва и Геленджик.С седьмой по десятую позицию топа занимают города Крыма: Феодосия, Алушта, Евпатория и Судак.Согласно статистике, в Феодосии остановка в отеле может обойтись дешевле всего: 4112 рубля за ночь. Сюда едут, как правило, на восемь ночей. Также с восемью ночевками остаются в отелях на отдых в Судаке, где средняя цена номера чуть больше – 4160 рублей. В Алуште останавливаются в среднем на семь ночей (средняя стоимость ночевки 5 649 рублей), а в Евпатории на девять (3 855 рублей за ночевку).Ранее Ялта вошла в десятку популярных направлений для отдыха парами в 2026 году. Кроме того, по данным Твил.Ру, Ялта, Алушта и Севастополь вошли в топ-10 самых популярных направлений для одиночных путешествий россиян в мае 2026 года. В десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае этого года также вошли Ялта, Судак, Алушта и Севастополь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAКС . Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялту на автомобиле: сколько стоит размещение с парковкойРезкий рост бронирований – какие места Крыма становятся популярнееОтдых с питомцами в Крыму – куда едут россияне и что с ценами

