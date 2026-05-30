Крым получил более 200 миллионов рублей на освещение дорог - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Крым получил более 200 миллионов рублей на освещение дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. Работы уже выполнены на треть. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин.По данной программе, по его словам, Крым работает уже четвертый год.В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Все работы, по его словам, должны завершить до конца 2026 года.
07:09 30.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Крым получил из федерального бюджета порядка 200 миллионов рублей на ремонт сетей уличного освещения в этом году. Работы уже выполнены на треть. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава минтопэнерго РК Владимир Воронкин.
По данной программе, по его словам, Крым работает уже четвертый год.

"В этом году из бюджета было выделено порядка 200 миллионов рублей, и мы уже провели два отбора. В них свыше 60 муниципальных образований принимали участие. На сейчас порядка 30% объемов работ уже выполнены, и ведется ввод в эксплуатацию сетей уличного освещения. Работа продолжается", – сказал Воронкин.

В марте глава республики Сергей Аксенов сообщал, что Евпатория, Саки и еще 54 населенных пункта Крыма получат госфинансирование на проведение ремонта сетей уличного освещения. Все работы, по его словам, должны завершить до конца 2026 года.
