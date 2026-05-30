Рейтинг@Mail.ru
Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260530/kak-uberech-detey-na-mototransporte-v-krymu---ekspert-1156140594.html
Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт
Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт
В Крыму часто дети и подростки гибнут или провоцируют дорожно-транспортные происшествия, незаконно управляя мототранспортом. Проблема требует скорейшего... РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T20:48
2026-05-30T20:48
крым
мототранспорт
велосипед
новости крыма
безопасность
дтп
дтп в крыму и севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451232_0:281:3067:2006_1920x0_80_0_0_032b8751dbc876276cd64dce795f5b8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму часто дети и подростки гибнут или провоцируют дорожно-транспортные происшествия, незаконно управляя мототранспортом. Проблема требует скорейшего ужесточения мер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков."Всем мальчикам хочется сесть на велосипед, на кроссовый мотоцикл. Действительно, это - проблема, я считаю", - отметил он.Иван Новиков в то же время добавил, что подросткам кататься на мототранспорте нужно и важно, чтобы куда-то направлять свою энергию, но для этого необходимо "убрать" их с дорог общего пользования.Также для того, чтобы способствовать решению данного вопроса, директор мотошколы считает необходимым воздействовать на родителей подростков с помощью увеличения штрафов и введением ряда ограничений."В данный момент существуют какие-то смешные штрафы. Я считаю, что точно это все копеечкой нужно наказывать - увеличением штрафов на родителей. Потому что тогда родители будут чувствовать, что они в ответственности, они начнут думать чуть-чуть по-другому", - подчеркнул он.В Крыму есть возможность обучаться и кататься на мотоцикле в разрешенных для этого местах вместо дорог общего пользования, где это детям делать категорически запрещено, добавил Иван Новиков."В Крыму есть такие места. Не могу сказать, что много, но они есть. Есть, где учат, в разных частях Крыма. Мы можем просто поехать в Бахчисарай, в Севастополь, в Феодосию. В Симферополе есть еще старые кроссовые треки, которые с Советского Союза остались, на них можно кататься. Вы просто вступаете в Федерацию мотоспорта Республики Крым, и там проводятся тренировки, соревнования, и можно показывать нормальный результат", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без правПод Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в автоСупернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123451232_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_7dada20997919a911e2cd4cadf1f07f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мототранспорт, велосипед, новости крыма, безопасность, дтп, дтп в крыму и севастополе
Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт

Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт

20:48 30.05.2026
 
© РИА Новости КрымМопед на набережной Балаклавы
Мопед на набережной Балаклавы - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму часто дети и подростки гибнут или провоцируют дорожно-транспортные происшествия, незаконно управляя мототранспортом. Проблема требует скорейшего ужесточения мер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков.
"Всем мальчикам хочется сесть на велосипед, на кроссовый мотоцикл. Действительно, это - проблема, я считаю", - отметил он.
Иван Новиков в то же время добавил, что подросткам кататься на мототранспорте нужно и важно, чтобы куда-то направлять свою энергию, но для этого необходимо "убрать" их с дорог общего пользования.

"Нужно в этом направлении двигаться для развития мотоспорта, для развития секций, для развития каких-то площадок, кроссовых полигонов, эндуро полигонов, чтобы они могли там кататься", - предложил эксперт.

Также для того, чтобы способствовать решению данного вопроса, директор мотошколы считает необходимым воздействовать на родителей подростков с помощью увеличения штрафов и введением ряда ограничений.
"В данный момент существуют какие-то смешные штрафы. Я считаю, что точно это все копеечкой нужно наказывать - увеличением штрафов на родителей. Потому что тогда родители будут чувствовать, что они в ответственности, они начнут думать чуть-чуть по-другому", - подчеркнул он.
В Крыму есть возможность обучаться и кататься на мотоцикле в разрешенных для этого местах вместо дорог общего пользования, где это детям делать категорически запрещено, добавил Иван Новиков.
"В Крыму есть такие места. Не могу сказать, что много, но они есть. Есть, где учат, в разных частях Крыма. Мы можем просто поехать в Бахчисарай, в Севастополь, в Феодосию. В Симферополе есть еще старые кроссовые треки, которые с Советского Союза остались, на них можно кататься. Вы просто вступаете в Федерацию мотоспорта Республики Крым, и там проводятся тренировки, соревнования, и можно показывать нормальный результат", - заключил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ночная погоня: в Крыму задержали 17-летнего лихача без прав
Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
Супернезаметный и супербыстрый: правила безопасной езды на мототранспорте
 
КрымМототранспортВелосипедНовости КрымаБезопасностьДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Проверка имущества релокантов и угрозы от МИД ФРГ: главное за день
21:31Движение по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме
20:48Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт
20:3719 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
20:07Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ
19:45Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности
19:18Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам
18:51Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
18:33Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении 0:27
18:11Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
17:50Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте
17:12В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде 0:51
17:03В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
16:518-летний ребенок упал в трехметровый колодец в Макеевке
16:39Крымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
16:13Крымский мост сейчас – оперативная обстановка
15:50Десять судов в Якутии из-за ледохода сорвало с якорей и унесло течением
15:12На Украине хотят ужесточить мобилизацию
14:41Атака ВСУ на Севастополь и удар "Орешником" по Киеву – топ новостей недели
14:21Женщина получила травму и ожог при атаке дрона ВСУ в Курской области
Лента новостейМолния