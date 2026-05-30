Как уберечь детей на мототранспорте в Крыму - эксперт - РИА Новости Крым, 30.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В Крыму часто дети и подростки гибнут или провоцируют дорожно-транспортные происшествия, незаконно управляя мототранспортом. Проблема требует скорейшего ужесточения мер. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил автоэксперт, директор-основатель мотошколы и академии безопасного вождения Иван Новиков."Всем мальчикам хочется сесть на велосипед, на кроссовый мотоцикл. Действительно, это - проблема, я считаю", - отметил он.Иван Новиков в то же время добавил, что подросткам кататься на мототранспорте нужно и важно, чтобы куда-то направлять свою энергию, но для этого необходимо "убрать" их с дорог общего пользования.Также для того, чтобы способствовать решению данного вопроса, директор мотошколы считает необходимым воздействовать на родителей подростков с помощью увеличения штрафов и введением ряда ограничений."В данный момент существуют какие-то смешные штрафы. Я считаю, что точно это все копеечкой нужно наказывать - увеличением штрафов на родителей. Потому что тогда родители будут чувствовать, что они в ответственности, они начнут думать чуть-чуть по-другому", - подчеркнул он.В Крыму есть возможность обучаться и кататься на мотоцикле в разрешенных для этого местах вместо дорог общего пользования, где это детям делать категорически запрещено, добавил Иван Новиков."В Крыму есть такие места. Не могу сказать, что много, но они есть. Есть, где учат, в разных частях Крыма. Мы можем просто поехать в Бахчисарай, в Севастополь, в Феодосию. В Симферополе есть еще старые кроссовые треки, которые с Советского Союза остались, на них можно кататься. Вы просто вступаете в Федерацию мотоспорта Республики Крым, и там проводятся тренировки, соревнования, и можно показывать нормальный результат", - заключил он.

