Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка - заявление Аксенова - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка - заявление Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему. Об этом сообщил глава регирна Сергей Аксенов в своем канале в МАКС."При этом реализация бензина марки АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будет осуществляться только по талонам. Вместе с тем по причине ограниченного запаса автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена", - сообщил Аксенов.По его информации, ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней. "Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал Аксенов.Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики РК. Данные о планируемом наличии топлива на АЗС на последующие сутки размещаются ежедневно до 21:00. Кроме того, о наличии топлива на АЗС можно узнать в реальном времени по ссылкам:https://fuel-status.atan.ru/map – АТАН; https://td-tes.com/fuel/status – ТЭС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Ситуация с бензином в Крыму: как долго продлится нехватка - заявление Аксенова

22:35 30.05.2026 (обновлено: 22:42 30.05.2026)
 
