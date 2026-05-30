Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте

РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T17:50

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Есть две известных песни о Крыме из кинофильмов. Причем одна из них известной стала, но в киноленту не вошла. И так бывает!Чудесная и всенародно любимая лента Георгия Данелия "Джентельмены удачи" изначально планировалась как фильм музыкальный, но Данелии эта мысль не нравилась. Стремительно перебирая хронометраж, он при монтаже с радостью вырезал часть сцен, в том числе песни Геннадия Гладкова. Хотя все неиспользованные мелодии включены в официальный саундтрек фильма.Одна из них – мечтательная песня про Ялту в исполнении Косого-Крамарова: "Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту!" Именно после этих слов он должен был запеть, аккомпанируя себе на гитаре.Головка гитарного грифа в кадре осталась, а песню вырезали. Автор песни неизвестен, она похожа на городской чуть приблатненный романс, его пели во дворах еще в 50-е годы: Спустя 25 лет кавер-версию записал Евгений Осин. Сохранилось его выступление на предвыборном концерте Бориса Ельцина, где первый президент России под нее подтанцовывает.Вторая киношная песня в таком же дворовом стиле прозвучала в ленте Николая Губенко "Из жизни отдыхающих", снятом в 1980 году.Лента о человеческом одиночестве и одновременно сатира на современное общество снималась в межсезонной Ялте на так называемой вилле "Анастасия", автором проекта которой в начале ХХ века был известнейший императорский архитектор Николай Краснов. Во время съемок вилла была одним из корпусов санатория им. Сеченова. Но отдыхающие настоящие уступили здание актерам, которые исполняли роли таких же отдыхающих, и с радостью следили за съемками со стороны.Место, куда попадают все герои кинофильма, одна из персонажей метко назовет "Ноев ковчег".Худрука санатория, типично южного человека с характерным говором, Виктора Леонидовича Лисюткина, сыграл непередаваемый Ролан Быков. Он предлагает отдыхающим программу самодеятельности - чечетку, цыган, баян в качестве аккомпанемента и песню про то место, куда все и приехали – о Ялте.А затем еще один культработник добавляет про этот самый теплоход, чтобы у того отдыхающего, кто будет петь песню на фоне теплохода-декорации, появилось соответствующее настроение:"Вокруг горы, звезды, непринужденность, люди в иллюминаторах отдыхают".Песня короткая, но очень по-чеховски лаконичная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Ольга Леонова

