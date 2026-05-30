Рейтинг@Mail.ru
Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260530/iz-zhizni-otdykhayuschikh-kinopesni-o-yalte-1152878048.html
Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте
Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте
РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T17:50
2026-05-30T17:50
с песней по крыму
музыка
крым курортный
курорты крыма
ялта
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152878454_0:35:500:316_1920x0_80_0_0_8e396a4a8cfeb3cb789a0d1d54d0fc12.jpg
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Есть две известных песни о Крыме из кинофильмов. Причем одна из них известной стала, но в киноленту не вошла. И так бывает!Чудесная и всенародно любимая лента Георгия Данелия "Джентельмены удачи" изначально планировалась как фильм музыкальный, но Данелии эта мысль не нравилась. Стремительно перебирая хронометраж, он при монтаже с радостью вырезал часть сцен, в том числе песни Геннадия Гладкова. Хотя все неиспользованные мелодии включены в официальный саундтрек фильма.Одна из них – мечтательная песня про Ялту в исполнении Косого-Крамарова: "Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту!" Именно после этих слов он должен был запеть, аккомпанируя себе на гитаре.Головка гитарного грифа в кадре осталась, а песню вырезали. Автор песни неизвестен, она похожа на городской чуть приблатненный романс, его пели во дворах еще в 50-е годы: Спустя 25 лет кавер-версию записал Евгений Осин. Сохранилось его выступление на предвыборном концерте Бориса Ельцина, где первый президент России под нее подтанцовывает.Вторая киношная песня в таком же дворовом стиле прозвучала в ленте Николая Губенко "Из жизни отдыхающих", снятом в 1980 году.Лента о человеческом одиночестве и одновременно сатира на современное общество снималась в межсезонной Ялте на так называемой вилле "Анастасия", автором проекта которой в начале ХХ века был известнейший императорский архитектор Николай Краснов. Во время съемок вилла была одним из корпусов санатория им. Сеченова. Но отдыхающие настоящие уступили здание актерам, которые исполняли роли таких же отдыхающих, и с радостью следили за съемками со стороны.Место, куда попадают все герои кинофильма, одна из персонажей метко назовет "Ноев ковчег".Худрука санатория, типично южного человека с характерным говором, Виктора Леонидовича Лисюткина, сыграл непередаваемый Ролан Быков. Он предлагает отдыхающим программу самодеятельности - чечетку, цыган, баян в качестве аккомпанемента и песню про то место, куда все и приехали – о Ялте.А затем еще один культработник добавляет про этот самый теплоход, чтобы у того отдыхающего, кто будет петь песню на фоне теплохода-декорации, появилось соответствующее настроение:"Вокруг горы, звезды, непринужденность, люди в иллюминаторах отдыхают".Песня короткая, но очень по-чеховски лаконичная.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Ольга Леонова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152878454_17:0:484:350_1920x0_80_0_0_5b73f0bcac8fa6ca8f971e057d81665e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
с песней по крыму, музыка, крым курортный, курорты крыма, ялта

Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте

17:50 30.05.2026
 
Стоп-кадр из фильма "Из жизни отдыхающих"
Стоп-кадр из фильма Из жизни отдыхающих
Читать в
МАКСДзенTelegram
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
Все материалы
Полуостров как музыкальный вдохновитель. Проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.
Есть две известных песни о Крыме из кинофильмов. Причем одна из них известной стала, но в киноленту не вошла. И так бывает!
Чудесная и всенародно любимая лента Георгия Данелия "Джентельмены удачи" изначально планировалась как фильм музыкальный, но Данелии эта мысль не нравилась. Стремительно перебирая хронометраж, он при монтаже с радостью вырезал часть сцен, в том числе песни Геннадия Гладкова. Хотя все неиспользованные мелодии включены в официальный саундтрек фильма.
Одна из них – мечтательная песня про Ялту в исполнении Косого-Крамарова: "Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом — и в Ялту!" Именно после этих слов он должен был запеть, аккомпанируя себе на гитаре.
Головка гитарного грифа в кадре осталась, а песню вырезали. Автор песни неизвестен, она похожа на городской чуть приблатненный романс, его пели во дворах еще в 50-е годы:
"Стучат колеса и поезд мчится, стучат колеса на бегу. И всю дорогу мне будет снится шикарный город на южном берегу".
Спустя 25 лет кавер-версию записал Евгений Осин. Сохранилось его выступление на предвыборном концерте Бориса Ельцина, где первый президент России под нее подтанцовывает.
Вторая киношная песня в таком же дворовом стиле прозвучала в ленте Николая Губенко "Из жизни отдыхающих", снятом в 1980 году.
Лента о человеческом одиночестве и одновременно сатира на современное общество снималась в межсезонной Ялте на так называемой вилле "Анастасия", автором проекта которой в начале ХХ века был известнейший императорский архитектор Николай Краснов. Во время съемок вилла была одним из корпусов санатория им. Сеченова. Но отдыхающие настоящие уступили здание актерам, которые исполняли роли таких же отдыхающих, и с радостью следили за съемками со стороны.
Место, куда попадают все герои кинофильма, одна из персонажей метко назовет "Ноев ковчег".
Худрука санатория, типично южного человека с характерным говором, Виктора Леонидовича Лисюткина, сыграл непередаваемый Ролан Быков. Он предлагает отдыхающим программу самодеятельности - чечетку, цыган, баян в качестве аккомпанемента и песню про то место, куда все и приехали – о Ялте.
"Здесь хорошо, вы мне поверьте. Внизу шумит морской прибой, а надо мной гора Ай-Петри в сиянии дымки голубой. Мне птицы песни напевают, пусть ветер вдаль их унесет. А рядом тихо проплывает красавец белый теплоход".
А затем еще один культработник добавляет про этот самый теплоход, чтобы у того отдыхающего, кто будет петь песню на фоне теплохода-декорации, появилось соответствующее настроение:
"Вокруг горы, звезды, непринужденность, люди в иллюминаторах отдыхают".
Песня короткая, но очень по-чеховски лаконичная.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
с песней по КрымуМузыкаКрым курортныйКурорты КрымаЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:45Нужна воля: от чего странам СНГ придется отказаться ради безопасности
19:18Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам
18:51Пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба в Чите - погибла женщина
18:33Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении 0:27
18:11Украинский дрон проделал дыру в стене машзала блока Запорожской АЭС
17:50Из жизни отдыхающих: кинопесни о Ялте
17:12В Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъезде 0:51
17:03В Севастополе пьяный байкер с наркотиками устроил гонки с полицией - видео
16:518-летний ребенок упал в трехметровый колодец в Макеевке
16:39Крымчанин победил на Первенстве России по велоспорту
16:13Крымский мост сейчас – оперативная обстановка
15:50Десять судов в Якутии из-за ледохода сорвало с якорей и унесло течением
15:12На Украине хотят ужесточить мобилизацию
14:41Атака ВСУ на Севастополь и удар "Орешником" по Киеву – топ новостей недели
14:21Женщина получила травму и ожог при атаке дрона ВСУ в Курской области
13:50Непогода остановила работу морского транспорта в Севастополе
13:19Новости СВО: армия России за сутки уничтожила 1320 боевиков Киева
12:43России начал угрожать глава МИД Германии из-за упавшего БПЛА в Румынии
12:34Новый удар возмездия по Украине - что поражено
12:11Легенда в алмазах: к 180-летию со дня рождения Карла Фаберже
Лента новостейМолния