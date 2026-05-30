https://crimea.ria.ru/20260530/dvizhenie-po-trasse-novorossiya-osuschestvlyaetsya-v-shtatnom-rezhime-1156466994.html

Движение по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме

Движение по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме - РИА Новости Крым, 30.05.2026

Движение по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме

Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме... РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T21:31

2026-05-30T21:31

2026-05-30T21:31

выставка "новороссия"

евгений балицкий

запорожская область

дороги

новости

азовское транспортное кольцо

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/11/1154407998_0:349:3018:2047_1920x0_80_0_0_1cba3bba2fd322768e0dcadf464ef129.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации губернатора, на маршрутах движения автотранспорта круглосуточно дежурят сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают безопасность участников дорожного движения. Сейчас присутствуют определённые логистические трудности. Однако они носят локальный и временный характер.Балицкий подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности организованных перевозок детей. Все поездки к местам летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб, по заранее согласованным маршрутам и с соблюдением необходимых мер безопасности.Властями проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Осуществляется постоянная координация с ДНР и Херсонской областью.29 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ дистанционно заминировали участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей, при подрыве одной из мин погиб водитель "КамАЗа".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

азовское транспортное кольцо

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выставка "новороссия", евгений балицкий, запорожская область, дороги, новости, азовское транспортное кольцо