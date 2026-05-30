Движение по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме
Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме... РИА Новости Крым, 30.05.2026
2026-05-30T21:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Движение по направлению в Крым по трассе "Новороссия" осуществляется в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по федеральной трассе Р-280 "Новороссия" в направлении Республики Крым и Донецкой Народной Республики осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По информации губернатора, на маршрутах движения автотранспорта круглосуточно дежурят сотрудники Госавтоинспекции, которые обеспечивают безопасность участников дорожного движения. Сейчас присутствуют определённые логистические трудности. Однако они носят локальный и временный характер.
"Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме. Дефицита в магазинах нет. Поставки по федеральной трассе не прекращались, грузовые перевозки не останавливались", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Балицкий подчеркнул, что особое внимание уделяется безопасности организованных перевозок детей. Все поездки к местам летнего отдыха осуществляются в сопровождении специальных служб, по заранее согласованным маршрутам и с соблюдением необходимых мер безопасности.
Властями проработаны альтернативные пути объезда в зависимости от оперативной обстановки. Осуществляется постоянная координация с ДНР и Херсонской областью.
29 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ дистанционно заминировали
участок трассы Новороссия на границе Херсонской и Запорожской областей, при подрыве одной из мин погиб водитель "КамАЗа".
