Десять судов в Якутии из-за ледохода сорвало с якорей и унесло течением - РИА Новости Крым, 30.05.2026

Десять судов сорвало с якорных цепей в Якутии из-за ледохода на реке Индигирка и унесло течением, ситуация находится на контроле регионального правительства,... РИА Новости Крым, 30.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Десять судов сорвало с якорных цепей в Якутии из-за ледохода на реке Индигирка и унесло течением, ситуация находится на контроле регионального правительства, сообщает минэкологии республики.Сейчас, уточняют в министерстве, суда находятся в бесконтрольном дрейфе, включая пять судов администрации Ленского бассейна внутренних водных путей и пять судов Ленского объединенного речного пароходства. Ситуация взята под контроль правительством республики.Отмечается, что по результатам наблюдения сотрудники министерства экологии признаков загрязнения реки Индигирка не зафиксировали.

