https://crimea.ria.ru/20260530/depozity-ili-obligatsii-kuda-vygodnee-vlozhit-dengi-rossiyanam-1156337183.html

Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам

Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам - РИА Новости Крым, 30.05.2026

Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам

В связи со снижением ключевой ставки и снижением процентов по депозитам, у россиян все чаще возникает вопрос выгодного вложения финансовых средств. В этой связи РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T19:18

2026-05-30T19:18

2026-05-30T19:18

финансы

ключевая ставка

центробанк рф

экономика

общество

россия

мнения

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059257_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6d1964d7749dbb02fbe1167439cf32ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В связи со снижением ключевой ставки и снижением процентов по депозитам, у россиян все чаще возникает вопрос выгодного вложения финансовых средств. В этой связи обратить внимание на облигации государственных компаний посоветовал в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Эксперт добавил, что в 2024 году инфляция резко возросла, поэтому Центральный банк вынужден был поднять ключевую ставку до 21%. Этим он смог сбить инфляционный процесс."Теперь он постепенно снижает ключевую ставку. Она достигла уже 14,5%. Соответственно, и стоимость кредитов постепенно, потихонечку начала снижаться. Но одновременно с этим снижается уровень процентов по депозитам. Теперь депозиты на уровне 14% И банки дальше будут продолжать снижать процент по депозитам вместе со снижением ключевой", -отметил Анатолий Аксаков.По его прогнозу, на следующем заседании Совета директоров ЦБ, которое состоится в 20 числах июня, ожидается снижение ключевой ставки еще на 1%.Исходя из ситуации, гость эфира предложил обратить внимание на государственные облигации и облигации компаний государственных и крупных компаний."Они 100% выполняют свои обязательства. Там более выгодные условия могут быть, чем по депозитам", - поделился он.Гость эфира также отметил, что сейчас есть поручение президента повысить цену акционерного капитала в стране."Эта линия на развитие рынка ценных бумаг будет вестись очень активно. И, естественно, правительство, Центральный банк сделают все для того, чтобы этот рынок развивался на здоровой основе. Поэтому - покупайте государственные облигации или облигации крупных компаний. И обращайте внимание на акции крупнейших компаний", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Снижение ключевой ставки на полпроцента усугубит кризис – экспертПочему в России замедлилась экономика и что будет с инфляцией

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финансы, ключевая ставка, центробанк рф, экономика, общество, россия, мнения