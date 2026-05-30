Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Депозиты или облигации: куда выгоднее вложить деньги россиянам
В связи со снижением ключевой ставки и снижением процентов по депозитам, у россиян все чаще возникает вопрос выгодного вложения финансовых средств.
19:18 30.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В связи со снижением ключевой ставки и снижением процентов по депозитам, у россиян все чаще возникает вопрос выгодного вложения финансовых средств. В этой связи обратить внимание на облигации государственных компаний посоветовал в эфире радио "Спутник в Крыму" депутат Государственной Думы РФ, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Ключевая ставка, это ставка, которую Центробанк устанавливает на рынке, и она является ориентиром для процентных ставок и по кредитам, и по депозитам. Естественно, те, кто получает кредиты, заинтересованы в том, чтобы ключевая ставка была низкая. А ключевая ставка зависит от уровня инфляции", - пояснил он.

Эксперт добавил, что в 2024 году инфляция резко возросла, поэтому Центральный банк вынужден был поднять ключевую ставку до 21%. Этим он смог сбить инфляционный процесс.
"Теперь он постепенно снижает ключевую ставку. Она достигла уже 14,5%. Соответственно, и стоимость кредитов постепенно, потихонечку начала снижаться. Но одновременно с этим снижается уровень процентов по депозитам. Теперь депозиты на уровне 14% И банки дальше будут продолжать снижать процент по депозитам вместе со снижением ключевой", -отметил Анатолий Аксаков.
По его прогнозу, на следующем заседании Совета директоров ЦБ, которое состоится в 20 числах июня, ожидается снижение ключевой ставки еще на 1%.
Исходя из ситуации, гость эфира предложил обратить внимание на государственные облигации и облигации компаний государственных и крупных компаний.
"Они 100% выполняют свои обязательства. Там более выгодные условия могут быть, чем по депозитам", - поделился он.
Гость эфира также отметил, что сейчас есть поручение президента повысить цену акционерного капитала в стране.
"Эта линия на развитие рынка ценных бумаг будет вестись очень активно. И, естественно, правительство, Центральный банк сделают все для того, чтобы этот рынок развивался на здоровой основе. Поэтому - покупайте государственные облигации или облигации крупных компаний. И обращайте внимание на акции крупнейших компаний", - заключил он.
