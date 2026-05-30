Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2026
Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ
Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока номер 6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности находятся под контролем. Об этом... РИА Новости Крым, 30.05.2026
магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), ядерная энергетика, атаки всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ

Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по ЗАЭС

20:07 30.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока номер 6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности находятся под контролем. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.
Сейчас специалисты приступили к оценке ущерба. По словам Яшиной, ущерб незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации.
Директор по коммуникациям атомной станции подчеркнула, что украинские войска пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал энергоблока.
"Сложно говорить о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности", - сказала Яшина.
Алексей Лихачев ранее также отметил, что Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны. Так, 25 мая стало известно, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела.
23 мая украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху.
21 мая в пресс-службе станции сообщили, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.
МАГАТЭ, ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция), ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Ядерная энергетика, Атаки ВСУ, ВСУ (Вооруженные силы Украины), Беспилотник (БПЛА, дрон), Новости СВО
 
