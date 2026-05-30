Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ

Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока номер 6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности находятся под контролем.

2026-05-30T20:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока номер 6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности находятся под контролем. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.Сейчас специалисты приступили к оценке ущерба. По словам Яшиной, ущерб незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации.Директор по коммуникациям атомной станции подчеркнула, что украинские войска пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал энергоблока.Алексей Лихачев ранее также отметил, что Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны. Так, 25 мая стало известно, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела.23 мая украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху.21 мая в пресс-службе станции сообщили, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.

