Что происходит на ЗАЭС после атаки ВСУ
Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по ЗАЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС после удара ВСУ по машинному залу энергоблока номер 6 работает в штатном режиме, все параметры безопасности находятся под контролем. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В субботу гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. В результате взрыва в стене машинного зала блока номер 6 возникла дыра. В свою очередь, пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
"Станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности контролируются персоналом", - сказала Яшина.
Сейчас специалисты приступили к оценке ущерба. По словам Яшиной, ущерб незначителен с точки зрения обеспечения безопасности эксплуатации.
Директор по коммуникациям атомной станции подчеркнула, что украинские войска пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал энергоблока.
"Сложно говорить о конкретном замысле организаторов атаки, однако сам факт удара по объекту атомной станции свидетельствует о пренебрежении принципами ядерной безопасности", - сказала Яшина.
Алексей Лихачев ранее также отметил, что Россия раз за разом обращает внимание мирового сообщества на запредельно опасное поведение украинской стороны. Так, 25 мая стало известно, что FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС, машина полностью сгорела.
23 мая украинские вооруженные формирования атаковали беспилотниками Запорожскую атомную электростанцию, зафиксировано не менее 10 прилетов по транспортному цеху.
21 мая в пресс-службе станции сообщили, что украинские боевики заминировали одну из автодорог к Энергодару, которая используется для снабжения Запорожской АЭС.
