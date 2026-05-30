Атака ВСУ на Севастополь и удар "Орешником" по Киеву – топ новостей недели

В Севастополе военные отразили комбинированную атаку, ВСУ применили ракеты Storm Shadow и беспилотники. По Киеву нанесен массированный удар возмездия, в том числе с применением "Орешника".

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 май – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили комбинированную атаку, ВСУ применили ракеты Storm Shadow и беспилотники. По Киеву нанесен массированный удар возмездия, в том числе с применением "Орешника". Российские военные приступили к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве. В Британии разразился скандал из-за поддержки кандидатом от правой партии Reform UK Роберта Кеньона российского Крыма. Украинские БПЛА пытались атаковать границы Белоруссии. Железнодорожная станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров. Мнение о завершении СВО высказал политолог Вадим Колесниченко.О главных событиях этой недели по версии читателей – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольВ Севастополе военные отразили комбинированную атаку. ВСУ атаковали город ракетами Storm Shadow и беспилотниками. Повреждены многоэтажки и административные здания. Люди не пострадали. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Удар "Орешником" нанесен по КиевуПо Киеву нанесен массированный удар возмездия, в том числе с применением "Орешника". Мэр города Виталий Кличко сообщал об угрозе баллистики, а к утру рассказал о разрушениях и пожарах во всех районах столицы.Применение ракеты "Орешник" во время российского удара возмездия по Украине напугало Запад. Об этом пишет британский таблоид Daily Express. "Применение этой ужасающей ракеты, способной нести ядерные или обычные боеголовки, стало частью страшной волны атак, обрушившихся на Украину за одну ночь", — говорится в материале.Системные удары по КиевуРоссийские военные приступили к нанесению системных ударов по военным предприятиям в Киеве, иностранцев призывают как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а киевлян - держаться подальше от военных объектов. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.Как подчеркнули в МИД, совершенная ВСУ в ночь на 22 мая атака на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета в Старобельске (ЛHP) "стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей". Это является прямым нарушением Женевских конвенций 1949 года и доппротоколов к ним, подчеркнули в МИД.Министр иностранных дел России Сергей Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина проинформировал госсекретаря США Марко Рубио о начале нанесения системных ударов по центрам принятия решений на Украине и, в частности, в Киеве.Глава российского внешнеполитического ведомства официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории армия России приступает к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений, сказано в сообщении МИД РФ в МАКС.США, а также другим государствам, имеющим представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан.Скандал в Британии из-за КрымаРоссия имела полное право на возвращение Крыма, заявил британский политик, кандидат от правой партии Reform UK на довыборах в Палату общин по избирательному округу Мейкерфилд Роберт Кеньон. Об этом со ссылкой на публикацию газеты The Telegraph пишет РИА Новости.Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил кандидата в продвижении "тезисов Кремля". Однако представитель партии Reform UK поддержал Кеньона и выразил уверенность, что он станет великолепным депутатом.Украинские БПЛА пытались атаковать БелоруссиюПопытки пересечения украинскими БПЛА границы Беларуси фиксируются практически ежедневно, только за последнюю неделю их было 116. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.Закрытие ж/д станции в ДжанкоеЖелезнодорожная станция "Джанкой" на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров, причина ограничения движения не называлась. В понедельник станция начала принимать поезда для посадки-высадки пассажиров, однако некоторые поезда "Таврия" следовали измененным маршрутом.Что будет после завершения СВО – мнениеСпециальная военная операция, как и говорил ранее президент России Владимир Путин, действительно может завершиться в ближайшее время. Однако это не значит, что закончится сам конфликт на Украине и противостояние Запада с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По словам Колесниченко, с каждым днем становится все более очевидно: на Западе ведутся одни только разговоры о необходимости установить мир на Украине, но на самом деле его там никто не желает.

