Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении
Российские военнослужащие термобарическими боеприпасами уничтожили сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
2026-05-30T18:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие термобарическими боеприпасами уничтожили сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника", - говорится в сообщении.Разведчики 98-й дивизии с помощью дронов выявили активность солдат ВСУ в районе лесопосадок на ореховском направлении. Они выяснили, что противник использует "кротовую тактику" – сеть замаскированных подземных туннелей, через которые резервные группы могут скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских подразделений.Для того, чтобы "выкурить" противника из укреплений, которые российские военнослужащие также называют "лисьими норами", было решено использовать термобарические боеприпасы.Штурмовики Ивановского соединения ВДВ скрытно подобрались к входам в туннели и установили накладные инженерные заряды в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов.В результате, как видно на кадрах, опубликованных Минобороны РФ, по всему периметру оборонительного узла произошла мощная серия взрывов."Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта", - уточнили в МО РФ.Также в ведомстве сообщили, что российские бойцы перехватили переговоры командиров ВСУ. Они обсуждали провал обороны одного из опорных пунктов и значительные санитарные потери среди личного состава, что говорит о потере противником контроля над тактически важным перекрестком траншей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Уничтожение сети "кротовых нор" ВСУ на Запорожском направлении
