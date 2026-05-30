https://crimea.ria.ru/20260530/armiya-rossii-unichtozhila-set-krotovykh-nor-vsu-na-zaporozhskom-napravlenii-1156464734.html

Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении

Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении - РИА Новости Крым, 30.05.2026

Армия России уничтожила сеть "кротовых нор" ВСУ на запорожском направлении

Российские военнослужащие термобарическими боеприпасами уничтожили сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2026

2026-05-30T18:33

2026-05-30T18:33

2026-05-30T18:33

новости

новости сво

украина

запорожская область

армия и флот

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1e/1156465310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06b405f1edbf7871359bfa1c6ccdfa51.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Российские военнослужащие термобарическими боеприпасами уничтожили сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ."На запорожском направлении СВО штурмовые группы 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск "Днепр" вскрыли и уничтожили разветвленную систему подземных укреплений противника", - говорится в сообщении.Разведчики 98-й дивизии с помощью дронов выявили активность солдат ВСУ в районе лесопосадок на ореховском направлении. Они выяснили, что противник использует "кротовую тактику" – сеть замаскированных подземных туннелей, через которые резервные группы могут скрытно маневрировать и внезапно появляться в тылу наступающих российских подразделений.Для того, чтобы "выкурить" противника из укреплений, которые российские военнослужащие также называют "лисьими норами", было решено использовать термобарические боеприпасы.Штурмовики Ивановского соединения ВДВ скрытно подобрались к входам в туннели и установили накладные инженерные заряды в вентиляционные отверстия и устья подземных лазов.В результате, как видно на кадрах, опубликованных Минобороны РФ, по всему периметру оборонительного узла произошла мощная серия взрывов."Характер выброса грунта свидетельствовал о полном обрушении внутренних галерей и детонации находившегося внутри боекомплекта", - уточнили в МО РФ.Также в ведомстве сообщили, что российские бойцы перехватили переговоры командиров ВСУ. Они обсуждали провал обороны одного из опорных пунктов и значительные санитарные потери среди личного состава, что говорит о потере противником контроля над тактически важным перекрестком траншей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260530/novyy-udar-vozmezdiya-po-ukraine---chto-porazheno-1156461439.html

украина

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Уничтожение сети "кротовых нор" ВСУ на Запорожском направлении Российские военнослужащие термобарическими боеприпасами уничтожили сеть "кротовых нор" ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. 2026-05-30T18:33 true PT0M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, украина, запорожская область, армия и флот